Surco: capturan a un hombre cuando intentaba robar una camioneta en la avenida Andrés Tinoco

Un trabajo en conjunto entre la Policía Nacional, miembros del Serenazgo de Surco y los vecinos permitió frustrar el robo de una camioneta Toyota Hilux color plata, de placa 7T6M868, que se encontraba estacionada en la avenida Andrés Tinoco, en este distrito limeño.

Durante este operativo, se ha logrado intervenir a Henry Araujo Montero, quien fue sorprendido en flagrancia por los vecinos cuando -junto con otro individuo- ya había ingresado al vehículo, forzando la chapa de la puerta del copiloto, y se encontraba a punto de darse a la fuga.

Minutos después de este hecho, a pocas cuadras, sobre la vereda de un parque cercano, se halló tirada la polera del implicado con los denominados "peines", herramientas de fabricación artesanal que se utilizan para violentar dichas cerraduras.

Vecinos solicitan apoyo de la comisaría de Sagitario

Tras esta intervención, los vecinos han solicitado a la Comisaría PNP de Sagitario apoyo con el resguardo de los miembros de Serenazgo para evitar que continúen estos atentados.

La denuncia ya se ha puesto en la comisaría de dicho sector y se está a la espera de poder dar con la captura del otro implicado, que hasta el momento no ha sido identificado.