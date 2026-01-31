Últimas Noticias
No paran los crímenes contra transportistas: mototaxista fue asesinado a balazos en paradero de SJL

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Testigos consultados por RPP contaron que el conductor estaba esperando pasajeros, cuando fue atacado a balazos.

Policiales
00:00 · 00:53
El mototaxista perdió la vida en el Hospital San Juan de Lurigancho.
El mototaxista perdió la vida en el Hospital San Juan de Lurigancho.

En pleno estado de emergencia, siguen los crímenes contra transportistas. Esta vez, un mototaxista fue asesinado en un paradero de la avenida Santa Rosa de Lima, a una cuadra del mercado Los Vencedores, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

Testigos consultados por RPP contaron que el conductor estaba esperando pasajeros, cuando fue atacado a balazos. Fueron tres disparos los que escucharon los testigos.

Malherido, el mototaxista fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Lurigancho, donde lamentablemente se confirmó su deceso, según indicaron sus familiares.

Crimen en investigación

Agentes de la Comisaría PNP La Huayrona acudieron al lugar de ataque armado y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias.

Al cierre de este informe, se desconoce la identidad de la víctima ni su identidad.

Todo apunta a un crimen relacionado con extorsiones a transportistas. No obstante, esto deberá ser esclarecido durante las investigaciones, ya en marcha.

En las últimas horas, SJL ha sido escenario de otro hecho de sangre. En la avenida Mariscal Cáceres, un trabajador fallecido y dos resultaron heridos en un ataque con explosivos contra una obra pública.

