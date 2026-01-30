Últimas Noticias
Cercado de Lima: delincuentes roban camioneta a esposos tras amenazarlos con armas de fuego en la puerta de su casa

El asalto fue captado por las cámaras de seguridad de la zona. Los sujetos encañonaron a la pareja y la obligaron a arrodillarse y colocar sus manos sobre su cabeza.

Los selincuentes piden S/8 mil para devolver la camioneta.
Un grupo de delincuentes robó su camioneta a una pareja de esposos, luego de amenazarlos con armas de fuego en el Cercado de Lima.

El asalto fue captado por las cámaras de seguridad de la zona: en las imágenes, se ve a la pareja estacionar su camioneta en la puerta de su casa, ubicada en la calle Manuel Estrada, para posteriormente descender sus compras.

Tras ello, aparecieron dos sujetos con sus rostros cubiertos con pasamontañas, quienes inmediatamente encañonaron a la pareja, obligándola a arrodillarse y colocar sus manos sobre la cabeza. Ello mientras los malhechores realizaban un registro minucioso del vehículo.  

Posteriormente, en el material audiovisual, se escucha la alarma de la camioneta y uno de los delincuentes le pide al esposo que la desactive debido al ruido que realiza.

En la parte posterior del vehículo se ve otro automóvil, donde -al parecer- estarían los cómplices de los dos delincuentes esperándolos.

Tras ello, los sujetos se llevan la camioneta y los esposos corren detrás de ella pidiendo ayuda a los vecinos, quienes -al escucharlos- llamaron a la Policía Nacional.

Delincuentes piden S/ 8 mil para devolver la camioneta

RPP se comunicó con los esposos afectados e indicaron que los delincuentes se han comunicado con ellos y sus familiares para solicitarles el pago de S/ 8 mil a cambio de devolverles el vehículo.

Asimismo, la pareja manifestó que ya colocó la denuncia en la dependencia policial del distrito y espera pronto tener noticias de parte de la PNP sobre el paradero de su camioneta.  

Alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, exige al Gobierno cifras contra la inseguridad

El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, demandó al gobierno presentar cifras concretas y estadísticas sobre la lucha contra la delincuencia para recuperar la confianza de la población. En declaraciones a Ampliación de Noticias, Reggiardo señaló que, aunque una paralización como la convocada por los transportistas de Lima Metropolitana y Callao afecta la economía y a los ciudadanos, el reclamo es entendible como una medida para plantear alternativas de solución ante la falta de resultados contra los extorsionadores por parte de las autoridades nacionales.
