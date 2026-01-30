Cercado de Lima: delincuentes roban camioneta a esposos tras amenazarlos con armas de fuego en la puerta de su casa

Los selincuentes piden S/8 mil para devolver la camioneta. | Fuente: RPP

Un grupo de delincuentes robó su camioneta a una pareja de esposos, luego de amenazarlos con armas de fuego en el Cercado de Lima.

El asalto fue captado por las cámaras de seguridad de la zona: en las imágenes, se ve a la pareja estacionar su camioneta en la puerta de su casa, ubicada en la calle Manuel Estrada, para posteriormente descender sus compras.

Tras ello, aparecieron dos sujetos con sus rostros cubiertos con pasamontañas, quienes inmediatamente encañonaron a la pareja, obligándola a arrodillarse y colocar sus manos sobre la cabeza. Ello mientras los malhechores realizaban un registro minucioso del vehículo.

Posteriormente, en el material audiovisual, se escucha la alarma de la camioneta y uno de los delincuentes le pide al esposo que la desactive debido al ruido que realiza.

En la parte posterior del vehículo se ve otro automóvil, donde -al parecer- estarían los cómplices de los dos delincuentes esperándolos.

Tras ello, los sujetos se llevan la camioneta y los esposos corren detrás de ella pidiendo ayuda a los vecinos, quienes -al escucharlos- llamaron a la Policía Nacional.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Delincuentes piden S/ 8 mil para devolver la camioneta

RPP se comunicó con los esposos afectados e indicaron que los delincuentes se han comunicado con ellos y sus familiares para solicitarles el pago de S/ 8 mil a cambio de devolverles el vehículo.

Asimismo, la pareja manifestó que ya colocó la denuncia en la dependencia policial del distrito y espera pronto tener noticias de parte de la PNP sobre el paradero de su camioneta.