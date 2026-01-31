Rímac: detienen a más de 20 personas con cartuchos de dinamita cuando intentaban usurpar terreno en litigio

Los intervenidos portaban ocho cartuchos de dinamita y contaban con un amplio prontuario criminal por delitos como homicidio calificado y tráfico ilícito de drogas.

Al menos 25 hombres pretendían usurpar un espacio de 1 300 metros cuadrados en medio de un litigio entre dos asociaciones de comerciales del Mercado Las Flores, en el distrito limeño del Rímac.

De acuerdo con el relato de los comerciantes, los hombres ingresaron violentamente al establecimiento comercial y, además, portaban una mochila con cartuchos de dinamita; por lo que se notificó a la Policía Nacional y a la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX).

Con el apoyo de la División de agente de la División de Asuntos Sociales de la PNP, y tras varias horas de trabajo, las fuerzas del orden lograron ingresar y reducir a los 25 sujetos, quienes tenían antecedentes por homicidio calificado, robo agravado, hurto e incluso por tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de drogas.

Intervención a ‘Los Malditos del Rímac’

Así lo detalló el coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la citada división policial, al complementar que se les incautaron hasta ocho cartuchos de dinamita.

También dijo que, según las investigaciones, a cada uno de los detenidos se les había ofrecido el pago de S/ 100 diarios para quedarse en este espacio.

El mando policial precisó que la intervención no fue por el litigio que data de hace varios años, sino por el peligro que representaban los cartuchos de dinamita para los comerciantes del mercado.

RPP pudo conocer que a los 25 detenidos, quienes fueron trasladados a la sede de Asuntos Sociales, se les ha denominado como ‘Los Malditos del Rímac’ y serán investigados por los presuntos delitos de usurpación y banda criminal

Mientras tanto, los comerciantes señalaron que no es el primer enfrentamiento que se registra en el mercado, pues se han registrado hasta cinco episodios similares, razón por la cual piden la participación de la Municipalidad del Rímac para definir cómo concluirá el litigio.