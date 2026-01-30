Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Lince: capturan a tres presuntos delincuentes tras feroz persecución que culminó en la Vía Expresa [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La intervención de los sospechosos se produjo en plena vía rápida, en el sentido norte-sur, entre las Estaciones Javier Prado y Canadá del Metropolitano.

Lima
00:00 · 01:32
Vía Expresa
Los detenidos serían presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Malditos del Cono’. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional capturaron a tres presuntos delincuentes tras una intensa persecución que culminó en plena Vía Expresa de Paseo de la República, en la jurisdicción de Lince.

La intervención de los sospechosos se produjo en plena vía rápida, en el sentido norte-sur, entre las Estaciones Javier Prado y Canadá del Metropolitano.

Se trata de tres presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Malditos del Cono’, dedicada al robo de autopartes y vehículos de alta gama, según fuentes policiales consultadas por RPP.

Debido a la intervención policial, se cerró un carril de la Vía Expresa en el sentido con dirección a Miraflores, por lo que el tránsito estuvo interrumpido.

Las cámaras de seguridad captaron la detención de los sospechosos.
Las cámaras de seguridad captaron la detención de los sospechosos. | Fuente: Difusión
Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Vía Expresa Lince Inseguridad ciudadana Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA