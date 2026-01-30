Lince: capturan a tres presuntos delincuentes tras feroz persecución que culminó en la Vía Expresa [VIDEO]

Los detenidos serían presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Malditos del Cono’. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional capturaron a tres presuntos delincuentes tras una intensa persecución que culminó en plena Vía Expresa de Paseo de la República, en la jurisdicción de Lince.

La intervención de los sospechosos se produjo en plena vía rápida, en el sentido norte-sur, entre las Estaciones Javier Prado y Canadá del Metropolitano.

Se trata de tres presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Malditos del Cono’, dedicada al robo de autopartes y vehículos de alta gama, según fuentes policiales consultadas por RPP.

Debido a la intervención policial, se cerró un carril de la Vía Expresa en el sentido con dirección a Miraflores, por lo que el tránsito estuvo interrumpido.

