Con apoyo de drones y cámaras térmicas, capturan a presuntos miembros de ‘Los Forajidos de San Juan’ [VIDEO]

Con el apoyo de drones y cámaras térmicas; agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de inteligencia del Ejército, desarticularon la peligrosa banda ‘Los Forajidos de San Juan’.

En el operativo, realizado en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM) en el marco del estado de emergencia; las fuerzas del orden capturaron a dos presuntos integrantes de la organización.

Estos sujetos se desplazaban en un mototaxi: uno conducía y el otro fingía ser pasajero, a fin de no despertar sospechas y acechar a potenciales víctimas, según informó ATV, citando fuentes policiales.

De hecho, de acuerdo con el citado medio, hay denuncias de comerciantes de SJM amenazados por sujetos que utilizaban un mototaxi con similares características, por lo que no se descarta que los hoy detenidos estén vinculados a estos ilícitos.



🚨 #Lima | En el marco del Estado de Emergencia, agentes del Departamento de Investigación Criminal de #Surco, con apoyo de inteligencia del @EjercitoPeru, desarticularon la peligrosa banda criminal “Los Forajidos de San Juan”, dedicada a la extorsión, robo agravado, tráfico de… pic.twitter.com/nK5KcjqWoF — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 23, 2025

Tenían armas y celulares robados

En su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional indicó que la banda ‘Los Forajidos de San Juan’ está vinculada a los presuntos delitos de extorsión, robo agravado, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

Los intervenidos tenían en su poder una pistola, 100 envoltorios de PBC, marihuana y cinco celulares reportados como robados.

Según la PNP, ambos sujetos registran antecedentes por robo agravado y tráfico ilícito de drogas.

