Capturan a dos presuntos integrantes de banda vinculada a amenazas contra la fiscal Margarita Haro

En el marco del estado de emergencia, agentes de la Policía Nacional capturaron en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de Lima, a dos presuntos integrantes de la banda criminal vinculada a las amenazas contra la fiscal Margarita Haro.

El coronel PNP Marcial Flores, jefe de la División Policial Este 1, identificó a los intervenidos como Anthony Serba Gaspar (25), alias ‘Gordo Tobi’ y un joven de 17 años conocido con el apelativo de ‘Ñongo’.

De acuerdo con el alto mando, estos sujetos integran la banda ‘La Nueva Generación de Huáscar’, liderada por alias ‘El Colocho’, que la fiscal Haro sindicó como el sujeto detrás de las amenazas en su contra.

El coronel Flores indicó que este cabecilla criminal se encuentra plenamente identificado, pero aún no se ha logrado su captura. Sin embargo, el alto mando consideró que la captura de ‘Gordo Tobi’ y ‘Ñongo’ serán determinantes para dar con su paradero.



Incautan armas y municiones

La detención de ‘Gordo Tobi’ y ‘Ñongo’ se logró en un operativo que incluyó el allanamiento de tres inmuebles de SJL. En las diligencias, se incautaron armas de fuego, municiones, chalecos antibalas, un cartucho de dinamita, tarjetas de préstamo de la modalidad gota a gota, entre otros elementos.

Los dos sujetos fueron trasladados a la sede de la Depincri de SJL, para continuar con las diligencias de ley.

Como se recuerda, el pasado fin de semana, el Ministerio Público denunció que la fiscal provincial Margarita Haro viene recibiendo amenazas por parte de una organización criminal presuntamente liderada por alias ‘El Colocho’.

En un comunicado, la institución precisó que la magistrada recibió mensajes extorsivos el 17 de octubre, en los que le exigen apartarse del proceso penal que se le sigue a los integrantes de la presunta banda criminal ‘Los Chukys de Juan Pablo II’, bajo amenaza de atentar contra su vida.

