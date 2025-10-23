Últimas Noticias
Capturan a presuntos autores de ataque armado contra bus de la empresa Translicsa

Los detenidos son sospechosos de atentar contra un bus de la empresa Translicsa.
Los detenidos son sospechosos de atentar contra un bus de la empresa Translicsa. | Fuente: Ministerio Público
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los sospechosos fueron intervenidos en inmediaciones del paradero inicial de la empresa de transportes, en SMP. Los sujetos tenían en su poder una pistola con serie erradicada.

Agentes de la Policía Nacional capturaron a dos sujetos sospechosos de estar detrás del ataque armado perpetrado esta semana contra un bus de la empresa Translicsa, en San Martín de Porres (SMP).

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que los sospechosos fueron intervenidos en inmediaciones del paradero inicial de la citada empresa de transportes, cuando presuntamente realizaban una labor de ‘marcaje’.

“Dos personas con una moto estaban haciendo reglaje, marcaje, y estaban en una actitud sospechosa. Entonces, al ser intervenidos, pretenden darse a la fuga”, detalló el alto mando, según informó Panamericana Televisión.

Estos sujetos tenían en su poder una pistola con número se serie erradicado, municiones y dos celulares, en los que se hallaron mensajes que los vinculan al planeamiento del ataque contra el bus de Translicsa, agregó el general Arriola.

Los intervenidos, quienes integrarían la banda ‘Los Gatilleros del Olimpo’, fueron trasladados a la sede de la Depincri de Los Olivos, para continuar con las diligencias de ley.

Investigación en marcha

El Ministerio Público informó que el Tercer Despacho de la Décimo Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte ha abierto investigación preliminar contra los que resulten responsables del ataque armado contra el bus de la empresa Translicsa.

En un comunicado, la institución detalló que, entre las diligencias iniciadas, se recabará la declaración del chofer agraviado, así como los registros de las cámaras de seguridad y los informes de las pericias de criminalística.

Como se recuerda, el pasado martes, un bus de la empresa Translicsa fue baleado por sujetos armados en la avenida Los Eucaliptos, en SMP. En el ataque armado, afortunadamente no se registraron heridos ni víctimas mortales.

Translicsa SMP Inseguridad ciudadana Policía Nacional San Martín de Porres

