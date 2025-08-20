Últimas Noticias
Estudiante sufre desmayo tras ser víctima de robo cuando subía a transporte público en SMP [VIDEO]

Estudiante sufrió robo cuando subía a bus de transporte público en San Martín de Porres
Estudiante sufrió robo cuando subía a bus de transporte público en San Martín de Porres | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

El robo ocurrió a la altura de la cuadra 13 de la avenida Caquetá, en la vía con dirección a la avenida Alfonso Ugarte. La mochila del estudiante quedó a un lado de la pista y poco después de quedar impactada por lo ocurrido, la escolar se desvaneció en la vereda y luego fue auxiliada por transeúntes y trasladada al Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Lima
00:00 · 01:39

Una escolar se desmayó tras ser víctima de robo a la altura de la cuadra 13 de la avenida Caquetá, en la vía con dirección a la avenida Alfonso Ugarte, ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Según las cámaras de seguridad, a las que tuvo acceso RPP, la menor se disponía a abordar un bus de transporte público cuando un delincuente encapuchado, que venía caminando a la misma altura de la escolar, la interceptó en la puerta del bus y le arrebató con violencia el celular.

En ese acto, la mochila del estudiante quedó a un lado de la pista, y tras varios minutos de quedar impactada por lo ocurrido, la escolar se desvanece en la vereda. Los transeúntes, al ver este hecho, se acercan a la joven para auxiliarla.

Según informaron algunos testigos a RPP, la menor fue trasladada al Hospital Nacional Arzobispo Loayza; además, han denunciado de frecuentes actos de robos en la zona.

"En la mañana a veces no hay policía, no siempre hay. A veces saltan esa valla del Metropolitano, que es donde se meten y salen al otro lado. Luego llegan ahí y salen por la otra avenida. Y al otro lado [de la calle] es igual. La ciudad ya está mal", declaró un vecino a RPP.

El hecho fue grabado por cámaras de seguridad de un negocio, y pese a que el delincuente está vestido con una prenda de color negra y una gorra, en este caso sí se logra apreciar con claridad su rostro.

SIGUIENTE NOTA