PNP desarticula presunta banda criminal dedicada al hurto agravado bajo la modalidad del ‘patinaje’ en el Callao

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tres personas fueron detenidas en el operativo de la PNP. | Fuente: RPP

Los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló una presunta banda delincuencial dedicada al hurto agravado en la modalidad del ‘patinaje’ en la provincia constitucional del Callao.

Los delincuentes seguían tráileres que salían cargados de mercadería de sus depósitos. Posteriormente, aprovechando la luz roja o la disminución de la velocidad, uno de ellos se bajaba de un vehículo, burlaba los sistemas de seguridad y sustraía junto con sus secuaces los productos que podían en ese momento, explicó en diálogo con RPP el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos de la PNP.

“Los delincuentes se dedicaban estratégicamente a la espera de los tráileres que salían para aprovechar de repente una luz roja, algún sardinel o la bajada de velocidad. Es ahí donde se posicionaban en la parte posterior y bajaba uno de ellos prácticamente corriendo. Lograba subirse en primera instancia del capó del carro para llegar a la altura de los sistemas de seguridad y violentarlos. A partir de ese momento, aperturarlo y bajar todos los productos que podrían hallar en ese momento”, expresó.

Sin embargo, sus actos delincuenciales no se limitaban a ello. Montúfar indicó que los sujetos trataban de recoger todo lo que se caía de la unidad mientras se encontraba en movimiento. Además, indicó que los taxistas que transitaban por la zona también seguían los pasos de los malhechores.

“No solamente la banda criminal se dedicaba a recoger lo que estaba en el suelo, sino también taxistas. Taxistas que no estaban integrando esta banda criminal se aprovechaban”, sentenció.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Tres detenidos

Tres personas fueron detenidas en el operativo de la PNP. El coronel Montúfar señaló que todos los intervenidos registraban antecedentes penales. Incluso, acotó que dos de ellos pugnaron condena en centros penitenciarios de la capital.

“Los tres tienen antecedentes y no solamente antecedentes relacionados a los delitos contra el patrimonio, sino también a los delitos de banda criminal y contra la seguridad pública”, concluyó el alto mando.

Cabe destacar que, durante la intervención, la PNP incautó 21 sacos de material base de polietileno, seis cartuchos de armas de fuego, dos tipos de droga, entre otros.