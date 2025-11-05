Dos hombres fueron asesinados en descampado de San Martín de Porres

Los peritos encontraron más de 15 casquillos de bala en la escena del crimen. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Dos hombres fueron asesinados a balazos en una zona descampada, en el cruce de las avenidas Josefina y Prolongación Naranjal, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de Lima.

Según testigos consultados por RPP, las víctimas -que estaban maniatadas- fueron llevadas al lugar en un mototaxi, desde donde fueron bajadas y ejecutadas a sangre fría.

Consumado el crimen, los sicarios huyeron raudamente con rumbo desconocido.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde los peritos encontraron más de 15 casquillos de bala.

Debido a la ferocidad del asesinato, las autoridades apuntan a que se trata de un ajuste de cuentas. Los cuerpos, aparte de las heridas de bala, presentan signos de tortura.

Si bien las víctimas no han podido ser identificadas, los investigadores indicaron que se trataría de ciudadanos venezolanos.

Este feroz homicidio se produce un mes después de un crimen de similares características, ocurrido también en SMP: el pasado 8 de octubre, tres hombres fueron asesinados cruelmente en la zona agrícola conocida como Muralla de Chuquitanta.

