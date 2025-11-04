Detonan explosivo en casa de alcalde de Huarmey y dejan carta extorsiva con bala: “No vamos a parar hasta que te alinees”

Los delincuentes le exigen al alcalde de Huarmey el pago de 200 mil soles y la ejecución de una obra en una carta extorsiva. | Fuente: RPP

La madrugada de este lunes, desconocidos detonaron un artefacto explosivo en la casa del alcalde de la provincia de Huarmey (Áncash), Cavino Cautivo Grasa. Asimismo, dejaron una carta extorsiva con una bala en el frontis del inmueble.

La explosión, registrada cerca del parque Antonio Raimondi, causó daños en el piso y en la fachada de la vivienda. En diálogo con RPP, Cautivo Grasa señaló que pedirá garantías tras el atentado.

“Voy a pedir garantías mañana mismo y la denuncia tiene que seguir. Voy a ver cómo hago con la Dirincri que va a venir más tarde e ir a declarar para que se capture a la persona [que hizo esto]. No puedo seguir estando amenazado y amedrentado, uno por vídeo y otro por dinamita”, indicó.

Contenido de la carta

En la carta, los delincuentes le exigen al alcalde de Huarmey el pago de 200 mil soles y la ejecución de una obra. Asimismo, amenazan al burgomaestre con continuar difundiendo videos suyos en los que se le observa contando billetes si no accede a las peticiones.

“Te llega el darnos solución. Vamos a seguir sacando más videos tuyos. Ya sabes, o pagas los 200 mil o soluciona con esa obra. A la [próxima] le metemos una dinamita más grande a tu casa para que vuele hasta tu carro e igual cualquier día dejamos un muerto y no vamos a parar hasta que te alinees. Ya sabes, así que soluciona”, se lee en el mensaje.

Respecto de las imágenes en mención en el mensaje, Cautivo Grasa aseguró que el dinero con el que se le ve fue retirado por su secretaria o personal de imagen institucional para cubrir actividades de la comuna con sus propios recursos.

Además, el burgomaestre indicó que el autor del atentado es la misma persona que está distribuyendo dichos videos a los periodistas de Huarmey con el fin de extorsionarlo.

El personal policial del Área de Investigación Criminal (Areincri) de Huarmey ya se encuentra realizando las diligencias correspondientes, a fin de identificar y ubicar a los responsables del atentado.

