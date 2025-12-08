Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

San Martín de Porres: pareja es asaltada cerca a su vivienda y le piden clave de billetera digital

SMP: Pareja es asaltada cerca su vivienda y le piden la clave de su cuenta bancaria
SMP: Pareja es asaltada cerca su vivienda y le piden la clave de su cuenta bancaria | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Mientras un delincuente apuntaba con su arma, otro aprovechaba para llevarse todas las pertenencias de las víctimas.

Lima
00:00 · 02:39

Delincuentes armados y encapuchados asaltaron a una pareja en la urbanización Rosario del Parque, en la calle Jade, cerca del cruce de las avenidas Universitaria y los Alisos, en el distrito limeño de San Martín de Porres

Según pudo conocer RPP, los delincuentes también pidieron la contraseña de la billetera digital a uno de ellos, para ingresar a su cuenta.

De acuerdo a las cámaras de seguridad, un auto de color plomo llega al lugar, descienden dos personas armadas y encapuchadas, se acercan y empiezan a amenazar a la pareja que se encontraba cerca de su domicilio

En ese momento, mientras uno lo apuntaba con el arma y les pedía las claves, otro aprovecha para llevarse todas sus pertenencias (billetera y celular); el otro delincuente estaba esperándolo dentro del vehículo

Asalto en simultáneo 

El asalto tomó lugar mientras se estaba desarrollando también otro acto delictivo cerca al lugar.

Al respecto, RPP pudo conocer que personal de seguridad no se encontraba en su caseta (lugar de trabajo) cuando ocurrió el acto delictivo, porque estaba atendiendo el pedido de auxilio de otro vecino.

"Cuando voy a ver [la otra alerta] pasa la cuestión y cuando llegó aquí me dicen que le han robado, el portón estaba abierto. [A la par ocurrió los robos]. Exactamente. Le han robado su celular y su billetera. Están ocurriendo muchos actos delictivos", declaró el personal de seguridad.

Te recomendamos
Informes RPP

Pedro Castillo: el profesor que llegó a la presidencia y terminó como golpista

El intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 marcó un punto de quiebre en la historia política reciente del Perú. Este informe reconstruye los hechos previos que llevaron al entonces presidente Pedro Castillo a intentar quebrar el orden democrático, así como el proceso judicial en su contra.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
San Martín de Porres inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA