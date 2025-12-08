San Martín de Porres: pareja es asaltada cerca a su vivienda y le piden clave de billetera digital

Mientras un delincuente apuntaba con su arma, otro aprovechaba para llevarse todas las pertenencias de las víctimas.

Delincuentes armados y encapuchados asaltaron a una pareja en la urbanización Rosario del Parque, en la calle Jade, cerca del cruce de las avenidas Universitaria y los Alisos, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Según pudo conocer RPP, los delincuentes también pidieron la contraseña de la billetera digital a uno de ellos, para ingresar a su cuenta.

De acuerdo a las cámaras de seguridad, un auto de color plomo llega al lugar, descienden dos personas armadas y encapuchadas, se acercan y empiezan a amenazar a la pareja que se encontraba cerca de su domicilio.

En ese momento, mientras uno lo apuntaba con el arma y les pedía las claves, otro aprovecha para llevarse todas sus pertenencias (billetera y celular); el otro delincuente estaba esperándolo dentro del vehículo.

Asalto en simultáneo

El asalto tomó lugar mientras se estaba desarrollando también otro acto delictivo cerca al lugar.

Al respecto, RPP pudo conocer que personal de seguridad no se encontraba en su caseta (lugar de trabajo) cuando ocurrió el acto delictivo, porque estaba atendiendo el pedido de auxilio de otro vecino.

"Cuando voy a ver [la otra alerta] pasa la cuestión y cuando llegó aquí me dicen que le han robado, el portón estaba abierto. [A la par ocurrió los robos]. Exactamente. Le han robado su celular y su billetera. Están ocurriendo muchos actos delictivos", declaró el personal de seguridad.