Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cayeron ‘Los Babys’: PNP capturó a presuntos integrantes de banda criminal dedicada a venta de drogas y extorsión

La Policía realizó labores de inteligencia para desbaratar a 'Los Babys'.
La Policía realizó labores de inteligencia para desbaratar a 'Los Babys'. | Fuente: Policía
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Los detenidos fueron identificados como Axel Castillo (27), Frank César Yamunaque (22), Humberto Bravo Ramírez (21) y Yasuri Namuche (24).

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Callao
00:00 · 01:29

Los agentes de la Comisaría PNP de Ciudad del Pescador, en coordinación con la Dirección General de Inteligencia (Digimin), detuvieron a los integrantes de ‘Los Babys’, una banda criminal que estaría dedicada a la microcomercialización de drogas y a la extorsión, en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.

La intervención se produjo en el parque Los Niños cuando los sujetos estaban planificando un nuevo acto delictivo, según la información preliminar.

Los detenidos fueron identificados como Axel Castillo (27), Frank César Yamunaque (22), Humberto Bravo Ramírez (21) y Yasuri Namuche (24).

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Policías incautaron pistolas con serie erradicada

Los efectivos policiales les incautaron dos pistolas con la serie erradicada, dos cacerinas, nueve municiones y cuatro teléfonos celulares.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Depincri del Callao, para continuar con las diligencias correspondientes.

Tras la intervención, los vecinos de este punto de Ventanilla señalaron que los miembros de ‘Los Babys’ cometen diversos actos delictivos en la zona.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
DIGIMIN Callao Ventanilla inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Callao

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA