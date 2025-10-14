Cayeron ‘Los Babys’: PNP capturó a presuntos integrantes de banda criminal dedicada a venta de drogas y extorsión

Los detenidos fueron identificados como Axel Castillo (27), Frank César Yamunaque (22), Humberto Bravo Ramírez (21) y Yasuri Namuche (24).

Los agentes de la Comisaría PNP de Ciudad del Pescador, en coordinación con la Dirección General de Inteligencia (Digimin), detuvieron a los integrantes de ‘Los Babys’, una banda criminal que estaría dedicada a la microcomercialización de drogas y a la extorsión, en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.

La intervención se produjo en el parque Los Niños cuando los sujetos estaban planificando un nuevo acto delictivo, según la información preliminar.

Los detenidos fueron identificados como Axel Castillo (27), Frank César Yamunaque (22), Humberto Bravo Ramírez (21) y Yasuri Namuche (24).

Policías incautaron pistolas con serie erradicada

Los efectivos policiales les incautaron dos pistolas con la serie erradicada, dos cacerinas, nueve municiones y cuatro teléfonos celulares.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Depincri del Callao, para continuar con las diligencias correspondientes.

Tras la intervención, los vecinos de este punto de Ventanilla señalaron que los miembros de ‘Los Babys’ cometen diversos actos delictivos en la zona.