Un hombre fue asesinado en SMP: sicario lo persiguió a bordo de una motocicleta y lo acribilló [VIDEO]

El crimen ocurrió en la urbanización Las Brisas de Naranjal. | Fuente: RPP

Las calles de Lima, nuevamente teñidas de sangre. Esta vez, un hombre fue asesinado a balazos en plena vía pública, en la primera etapa de la urbanización Las Brisas de Naranjal, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de la capital.

Testigos consultados por RPP indicaron que un sicario a bordo de una motocicleta persiguió al hombre y lo acribilló a sangre fría. La víctima, herida de muerte, se desplomó en la puerta de una vivienda.

Los vecinos aseguraron haber escuchado múltiples disparos, lo que causó gran conmoción en el barrio.

Agentes de la Depincri de SMP acudieron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para comenzar con las diligencias de ley. Las investigaciones apuntan a un ajuste de cuentas, pero esto deberá ser corroborado oficialmente.



Crimen en VMT

Lamentablemente, este no ha sido un caso aislado en la capital. En las últimas horas, un hombre fue asesinado a balazos en plena vía pública, en el asentamiento humano 1 de Octubre, en el límite de los distritos Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, al sur de Lima.



Según testimonios recabados por RPP, la víctima salió de casa para reunirse con unos amigos, cuando fue interceptada por sujetos armados, que le dispararon a sangre fría.

Los asesinos huyeron raudamente llevándose la motocicleta del hombre.