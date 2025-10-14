Últimas Noticias
Huaral: detonan una granada en exteriores de la casa de periodista

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, fueron dos hombres a bordo de una motocicleta quienes lanzaron el artefacto explosivo, provocando daños materiales en el inmueble del periodista y alrededores.

Lima
Cabe recordar que el periodista sufrió un primer atentado el 24 de agosto
Cabe recordar que el periodista sufrió un primer atentado el 24 de agosto | Fuente: RPP

Una granada fue detonada en la casa del periodista Carlos Mesías Zárate, director del portal informativo Central de Noticias, en la ciudad de Huaral, departamento de Lima, informó la Asociación Nacional de Periodistas del Perú

Según imágenes de cámaras de seguridad, a las tuvo acceso RPP, fueron dos hombres a bordo de una motocicleta quienes lanzaron el artefacto explosivo.

La detonación no solo causó daños materiales en la casa del periodista, sino también hizo lo propio en viviendas aledañas, en un mototaxi y en otro vehículo. 

No es el primer atentado que sufre el periodista

Cabe recordar que el periodista sufrió un primer atentado el 24 de agosto, cuando un hombre dejó un cartucho de dinamita encendido en la puerta de su vivienda, el cual no llegó a detonar gracias a su mascota. 

Tres días después, el 28 de agosto, una nueva explosión afectó la vivienda de su hermano, Juan Mesías. En ese hecho, se logró capturar a uno de los presuntos autores materiales, quien actualmente afronta prisión preventiva.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Periodistas, Mesías Zarate no cuenta con protección policial y, si bien ya presentó denuncias ante la Comisaría de Huaral, aún están en trámite las garantías personales.

Huaral Atentado

