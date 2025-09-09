Últimas Noticias
¿Cómo operaba ‘Desa II’, la organización criminal desarticulada en megaoperativo policial y fiscal?

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

En Ampliación de Noticias, la fiscal superior de crimen organizado Nelly Millones informó que la investigación que permitió darle este golpe a la banda inició en abril pasado.

Policiales
00:00 · 06:51
Desa II
Nelly Millones estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias.

Esta madrugada, agentes de la Policía Nacional, en coordinación con representantes del Ministerio Público, ejecutaron un megaoperativo que permitió la desarticulación de ‘Desa II’, una peligrosa organización criminal de origen extranjero, presuntamente vinculada a extorsiones contra transportistas, así como de comerciantes y hasta empresarios.

En la operación -que incluyó el allanamiento de una treintena de inmuebles de Lima, Arequipa y Tumbes, así como una celda del penal de Huacho-; se ha detenido hasta a 24 presuntos integrantes de la banda, entre ellos su cabecilla y lugarteniente.

Al respeto, en Ampliación de Noticias, la fiscal superior de crimen organizado Nelly Millones -que encabezó la diligencia por parte del Ministerio Público- informó que la investigación que permitió darle este golpe a la banda inició en abril pasado.

“Al tomar conocimiento que había extorsiones en las empresas de transportes, se nos comunicó y se inició de inmediato la investigación. (...) Se ha llevado una investigación célere, se ha contado con fiscales de lavado de activos, fiscales de extinción de dominio, que también está entrando en esta investigación, y un personal policial comprometido, como es la Divise (División de Investigación de Secuestros y Extorsiones) y personal de inteligencia de la Dirincri, conjuntamente con otras unidades”, manifestó.

¿Cómo operaba ‘Desa II’?

La fiscal Millones detalló que la banda criminal ‘Desa II’ operaba hasta en tres fases, utilizando diversas cuentas bancarias para poder llevar el dinero ilícito producto de las extorsiones al extranjero, específicamente a Colombia y Venezuela.

“Estamos hablando de una organización criminal que tiene una estructura bien compleja, en la que ha tomado, incluso, diferentes denominaciones. (...) Hablamos de esta organización que tiene tres fases: una fase ejecutora; una fase intermediaria, con personas que prestan sus cuentas para que depositen los dineros extorsivos; y una fase final, que es la fase de lavado de activos, en la que se crean empresas de fachada, para el retorno del dinero del extranjero a Perú”, refirió la representante del Ministerio Público.

Según la tesis fiscal, una parte del dinero ilícito regresaba al país mediante empresas fachada. “Estamos hablando de una cantidad de dinero. Se transforma en bolivarianos (sic), de acuerdo a la información que tenemos”, apuntó Millones.

¿Qué delitos se les imputa a ‘Desa II’?

La Policía Nacional aseguró que la organización criminal ‘Desa II’ está vinculada a distintos casos de extorsión contra empresas de transporte, como Etnolsa, Etmosa, Aquarius, entre otros; atribuyéndosele asesinatos de choferes, cobradores y colectiveros.

Además, ‘Desa II’ estaría implicada en ataques a empresarios, clínicas, comercios y otros, “teniendo un sistema de recaudación de dinero basado en el asesinato, enviando mensajes y/o videos de impacto psicológico, para los agraviados”, indicó la PNP.

Cabe mencionar que después de la desarticulación de ‘Desa’ (sigas de ‘Delincuentes, Sicarios, Extorsionadores, Antitren’), en febrero de este año; la banda criminal -de origen venezolano- se habría reorganizado, relevándose a sus integrantes y cabecillas.

Tags
Desa II Inseguridad ciudadana Policía Nacional Ministerio Público

