Un joven fue asesinado a balazos en la puerta de una bodega en San Martín de Porres

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El crimen ocurrió en la primera cuadra de la avenida Los Próceres, en el sector de Condevilla. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Los crímenes no cesan en Lima. Esta vez, un joven fue asesinado a balazos en la puerta de una bodega de la primera cuadra de la avenida Los Próceres, en el sector de Condevilla, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de la capital.

La víctima había acudido a hacer una compra, cuando fue interceptada por sujetos armados, que -sin mediar palabra- le dispararon a sangre fría.

El joven estaba a escasos días de viajar al extranjero, reveló su madre. “No sabía qué hacía por acá, nunca se va muy lejos de la casa”, dijo entre sollozos.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde los peritos encontraron hasta cinco casquillos de bala.

Al cierre de esta nota, personal del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la Morgue Central de Lima.

Las investigaciones determinarán las causas es este homicidio, que ha causado gran consternación entre los vecinos de SMP.

Este crimen, lamentablemente, no es un caso aislado en el país. En las últimas horas, un taxista de nacionalidad venezolana fue asesinado dentro de su vehículo en la avenida La Plaza, en el distrito chalaco de Ventanilla.

