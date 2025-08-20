Últimas Noticias
Un joven fue asesinado a balazos en la puerta de una bodega en San Martín de Porres

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La víctima había acudido a hacer una compra, cuando fue interceptada por sujetos armados, que le dispararon a sangre fría. El joven estaba a escasos días de viajar al extranjero, reveló su madre.

Policiales
El crimen ocurrió en la primera cuadra de la avenida Los Próceres, en el sector de Condevilla.
El crimen ocurrió en la primera cuadra de la avenida Los Próceres, en el sector de Condevilla.

Los crímenes no cesan en Lima. Esta vez, un joven fue asesinado a balazos en la puerta de una bodega de la primera cuadra de la avenida Los Próceres, en el sector de Condevilla, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de la capital.

La víctima había acudido a hacer una compra, cuando fue interceptada por sujetos armados, que -sin mediar palabra- le dispararon a sangre fría

El joven estaba a escasos días de viajar al extranjero, reveló su madre. “No sabía qué hacía por acá, nunca se va muy lejos de la casa”, dijo entre sollozos.

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y acordonaron la escena del crimen, donde los peritos encontraron hasta cinco casquillos de bala.

Al cierre de esta nota, personal del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la Morgue Central de Lima.

Las investigaciones determinarán las causas es este homicidio, que ha causado gran consternación entre los vecinos de SMP.

Este crimen, lamentablemente, no es un caso aislado en el país. En las últimas horas, un taxista de nacionalidad venezolana fue asesinado dentro de su vehículo en la avenida La Plaza, en el distrito chalaco de Ventanilla.

San Martín de Porres SMP Inseguridad ciudadana Policía Nacional

