Horror en el Cercado de Lima: delincuente detonó potente explosivo dentro de condominio frente a la PUCP [VIDEO]

Cercado de Lima | Fuente: RPP

Las bandas criminales siguen sembrando el terror en Lima. Esta vez, un delincuente detonó un potente explosivo dentro de un condominio multifamiliar, ubicado en el cruce de la avenida Universitaria con la calle Santa Teodosia, frente al campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en el Cercado de Lima.

Cámaras de seguridad del condominio Los Bancarios captaron el atentado, registrado la madrugada de ayer, lunes. En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se ve a dos delincuentes llegar al lugar a bordo de una motocicleta, tras lo cual uno de ellos desciende del vehículo y lanza un explosivo.

El aparato no llegó a estallar, por lo que los malvivientes volvieron poco después para arrojar una segunda bomba, que esta vez sí llegó a explotar.

El fuerte estruendo causó gran alarma entre los vecinos, quienes llamaron a la Policía Nacional para denunciar el violento ataque.



Las cámaras de seguridad captaron el momento del atentado. | Fuente: Difusión

Crimen en investigación

Agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegaron al lugar y lograron inhabilitar la bomba que no llegó explotar. El origen del detonante aún no ha sido esclarecido.

Un equipo de RPP llegó esta mañana al condominio Los Bancarios, pero los vecinos han mantenido el hermetismo, por lo que -hasta el momento- se desconoce el móvil del crimen.

El ataque con explosivos es un modus operandi habitual entre las bandas de extorsionadores que buscan amedrentar a sus víctimas para que accedan a sus exigencias económicas.

