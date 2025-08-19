Últimas Noticias
Horror en el Cercado de Lima: delincuente detonó potente explosivo dentro de condominio frente a la PUCP [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El atacante lanzó hasta dos explosivos, pero solo uno llegó a detonar. Los vecinos, atemorizados, han preferido no brindar declaraciones a la prensa.

Lima
00:00 · 02:15
Cercado de Lima
Cercado de Lima | Fuente: RPP

Las bandas criminales siguen sembrando el terror en Lima. Esta vez, un delincuente detonó un potente explosivo dentro de un condominio multifamiliar, ubicado en el cruce de la avenida Universitaria con la calle Santa Teodosia, frente al campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en el Cercado de Lima.

Cámaras de seguridad del condominio Los Bancarios captaron el atentado, registrado la madrugada de ayer, lunes. En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se ve a dos delincuentes llegar al lugar a bordo de una motocicleta, tras lo cual uno de ellos desciende del vehículo y lanza un explosivo.

El aparato no llegó a estallar, por lo que los malvivientes volvieron poco después para arrojar una segunda bomba, que esta vez sí llegó a explotar.

El fuerte estruendo causó gran alarma entre los vecinos, quienes llamaron a la Policía Nacional para denunciar el violento ataque.

Cercado de Lima
Las cámaras de seguridad captaron el momento del atentado. | Fuente: Difusión

Crimen en investigación

Agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegaron al lugar y lograron inhabilitar la bomba que no llegó explotar. El origen del detonante aún no ha sido esclarecido.

Un equipo de RPP llegó esta mañana al condominio Los Bancarios, pero los vecinos han mantenido el hermetismo, por lo que -hasta el momento- se desconoce el móvil del crimen.

El ataque con explosivos es un modus operandi habitual entre las bandas de extorsionadores que buscan amedrentar a sus víctimas para que accedan a sus exigencias económicas. 

Te recomendamos

| Fuente:
Informes RPP

Después de 30 años, Perú apuesta por renovar su Fuerza Militar Aérea

El Perú está en pleno proceso para adquirir 24 nuevos aviones de combate, en una licitación internacional que enfrenta a modelos de Estados Unidos, Francia y Suecia. ¿Qué se juega el país en esta decisión? Los detalles en el siguiente informe de Andrea Amesquita.
Informes RPP
00:00 · 00:00

