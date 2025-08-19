SJL: denuncian extorsión contra colegio estatal Micaela Bastidas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El colegio estatal Micaela Bastidas, en San Juan de Lurigancho (SJL), estaría siendo extorsionado por una banda criminal, que exige el pago de 20 mil soles para no atentar contra docentes ni estudiantes.

Según medios locales, todo comenzó cuando las autoridades del centro educativo recibieron un mensaje amenazante por parte de delincuentes, que se identificaron como miembros de la banda criminal ‘La Batería del Loco Aroni’.

Los primeros mensajes extorsivos llegaron a la exdirectora del plantel, que habría decidido renunciar por temor a represalias contra ella o sus allegados, de acuerdo con la prensa local.



¿Extorsión dirigida a jefe de obra?

Este martes, la Dirección Regional de Educación Lima Metropolitana se ha pronunciado sobre esta denuncia, aclarando que las amenazas estarían dirigidas al jefe de una obra que se está realizando dentro del colegio.

“Estando todavía la directora a cargo recibió una nota vía WhatsApp, en la que se le pedía el nombre de la persona, ingeniero responsable, de obra, de la edificación de una nueva infraestructura en el colegio Micaela Bastidas. La extorsión viene con esta nota, vía la red, exigiendo el nombre del ingeniero responsable de obra”, declaró Marcos Saúl Tupayachi, director regional de Educación de Lima.

Tupayachi Cárdenas aseguró que las autoridades educativas vienen trabajando con la Policía Nacional, así como con el municipio de SJL, a fin de que se brinde el patrullaje preventivo en las inmediaciones del colegio, a fin de evitar cualquier tipo de atentado.

Asimismo, la autoridad descartó que las clases se vuelvan virtuales.

