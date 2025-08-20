Últimas Noticias
Taxista venezolano fue asesinado a balazos dentro de su vehículo en Ventanilla

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Familiares del extranjero aseguraron que el pasado fin de semana tuvo una fuerte discusión con otro transportista, por lo que pidieron una profunda investigación y que se dé con los responsables.

Callao
El crimen ocurrió en la avenida La Playa.
El crimen ocurrió en la avenida La Playa. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Las calles del Callao, nuevamente teñidas de sangre. Un taxista de nacionalidad venezolana fue asesinado a balazos dentro de su automóvil en la avenida La Playa, en el distrito chalaco de Ventanilla.

Familiares del extranjero aseguraron que el pasado fin de semana tuvo una fuerte discusión con otro transportista, por lo que pidieron una profunda investigación y que se dé con los responsables.

“Había tenido un problema, porque un muchacho lo había chocado el sábado y le estaba diciendo que le pagara y él no le quiso pagar”, comentó la madre de la víctima.

El taxista venezolano cubría la ruta Ventanilla-Cercado de Lima.

Las investigaciones determinarán el móvil del crimen.
Las investigaciones determinarán el móvil del crimen. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para realizar las pesquisas del caso.

Fuentes de la investigación consultadas por RPP identificaron a la víctima como Rafael Monroy Argüello.

Los vecinos de la avenida La Playa se mostraron consternados por el violento homicidio, por lo que exigieron a la Policía Nacional y a las autoridades de Ventanilla reforzar el patrullaje y la iluminación.

