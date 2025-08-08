Últimas Noticias
Callao: un joven murió y otro resultó herido en un ataque a balazos frente a una cancha deportiva

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Testigos aseguraron que las víctimas se encontraban comprando papitas rellenas, cuando fueron interceptadas por sujetos armados, que le dispararon a sangre fría.

Callao
00:00 · 01:35
La PNP ya investiga este feroz crimen.
La PNP ya investiga este feroz crimen. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Las calles del Callao, nuevamente teñidas de sangre. Un joven murió y otro resultó herido en un ataque a balazos frente a una cancha deportiva del asentamiento humano Villa Señor de los Milagros, en el distrito chalaco de Carmen de La Legua-Reynoso.

Testigos aseguraron que las víctimas acudieron al recinto deportivo para presenciar un partido de fútbol, tras lo cual salieron a la calle para comprar papitas rellenas.

Esto fue aprovechado por los sicarios, para interceptar a los jóvenes y atacarlos a sangre fría.

Malheridos, ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde uno de ellos perdió la vida, según fuentes policiales consultadas por RPP.

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque y establecieron un perímetro, para realizar las diligencias respectivas.

La víctima mortal fue identificada como Hans Daniel Franco Anicama (37), mientras que Luis Alberto Vidal de la Cruz (31) permanece hospitalizado con pronóstico reservado.

Vecinos dijeron haber visto a dos personas involucradas en el ataque armado. A través de RPP hicieron un llamado a las autoridades, ya que se sienten desprotegidos.

“(Las víctimas) han ido a la cancha a ver el partido y se han ido a comprar, y ahí ha sido (el ataque). Necesitamos seguridad para nuestros hijos, no tenemos ni cámaras de la Municipalidad. Necesitamos el apoyo”, reclamó una mujer.

Este crimen se suma a los dos ataques armados registrados en la víspera en otros puntos del Callao, en los que hasta tres personas resultaron heridas de consideración.

Tags
Callao Inseguridad ciudadana Policía Nacional Carmen de La Legua-Reynoso

