Surco: balean a hombre que se resistió al robo de su vehículo de alta gama

Vecinos de este sector demandan a las autoridades que se destine mayor presencia policial. | Fuente: RPP

Una persona herida dejó un intento de asalto a mano armada registrado en la cuadra 3 del jirón Pedro Irigoyen, en la urbanización El Rosedal, ubicada en el límite de los distritos limeños de Santiago de Surco y Miraflores.

Se trata de un hombre de 35 años que, según las primeras versiones, se encontraba estacionado en la puerta de su domicilio. No obstante, fue sorprendido por tres hombres armados por resistirse al robo de su vehículo, un auto de alta gama de color blanco, indicó a RPP personal de seguridad ciudadana.

Al respecto, una vecina del lugar ofreció mayores detalles sobre este nuevo episodio de inseguridad.

"Sí se escucharon balazos fuertes. Yo vivo acá a la vuelta. Vine corriendo y había una persona en ese auto, baleada. Me acerqué, estuve con él, tratando de darle ánimos, porque estaba todo sudado. Y se lo han llevado al Hospital Casimiro Ulloa. Ojalá esté estable", manifestó.

"La verdad, no sé qué ha pasado. No sé si ha sido un ajuste de cuentas o un asalto, porque creo que no le han robado nada. Ya la Policía hará su trabajo. Se han escuchado como siete u ocho balazos y obviamente gritos", agregó.

Vecinos piden mayor presencia policial

Actualmente, las diligencias ya se encuentran en marcha. Sin embargo, la Policía ya ha logrado identificar a la persona que ha resultado herida. Se trata de Renzo Olaguibel Carreño, quien fue trasladado al Hospital Casimiro Ulloa.

En tanto, los vecinos de este sector están demandando a las autoridades, al ministro del interior, Juan José Santiváñez, que se destine mayor presencia policial. Señalaron que, si bien hay serenos, ellos no pueden enfrentarse a los asaltantes.