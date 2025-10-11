Puno: incautan dinamita y material explosivo valorizados en más de S/ 25 000

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Todo el material incautado fue trasladado a la SUCAMEC sede Puno para su internamiento. | Fuente: RPP

En un operativo en el sector Lunar de Oro del centro poblado La Rinconada, en el distrito de Ananea, en la provincia de San Antonio de Putina, en la región Puno, se incautaron más de 2 000 dinamitas y gran cantidad de material explosivo, valorizado en más de S/ 25 000, según informó la Policía Nacional.

De acuerdo con la institución, los efectivos de las comisarías de Putina y Rinconada lograron incautar 1 975 unidades de dinamita, 780 metros de mecha de seguridad, tres sacos y medio de nitrato de amonio, 49 kg de anfo y fulminantes comunes.

Tras la intervención, todo el material incautado fue trasladado a la SUCAMEC sede Puno para su internamiento.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Acciones de la PNP

En tanto, la Policía sostuvo que continuarán con los operativos en zonas de actividad minera para desarticular las redes o bandas criminales que proveen material explosivo de forma ilegal. Ello con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden público en la región.

Las investigaciones se realizan en la División de Criminalística de la ciudad de Juliaca, previo conocimiento de las autoridades competentes, a fin de terminar las causas de la existencia del material explosivo.