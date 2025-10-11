Delincuentes asaltaron a grupo de jóvenes que conversaba en la puerta de un condominio de La Victoria

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las cámaras de seguridad registraron el violento asalto a un grupo de jóvenes. | Fuente: Difusión

Tres delincuentes a bordo de motocicletas asaltaron a un grupo de jóvenes en el pasaje Antonio Raimondi, en el distrito limeño de La Victoria.

El momento del asalto fue captado por las cámaras de seguridad de un vecino. En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se ve a los jóvenes conversando y revisando sus celulares en la fachada de un condominio enrejado; cuando, de pronto, llegan a la zona tres delincuentes a bordo de motocicletas.

Dos de los sujetos ingresaron con sus vehículos hasta la vereda y uno de ellos dejó su unidad en la pista. Tras ello, sin retirarse los casos, los bandidos empiezan a quitarles sus pertenencias a los jóvenes, llevándose -incluso- las carteras de las mujeres sobre sus hombros.

Asimismo, los sujetos les pidieron a sus víctimas que accedieran a sus celulares para poder acceder a toda la información que guardan en sus móviles. Uno de los delincuentes portaba un arma y no dudó en usarla para amedrentar a los jóvenes.

En menos de dos minutos, los sujetos huyeron del lugar con rumbo desconocido. En tanto, los jóvenes se quedaron atemorizados en el lugar donde se produjo el asalto.

Vecinos señalan que la delincuencia está en aumento en la zona

Un equipo de RPP llegó a la zona donde ocurrió el asalto y logró conversar con los vecinos. Ellos refieren que los robos bajo esta modalidad cada vez son más constantes en el lugar.

“Motos han agarrado a cuatro chicos acá, pero no es la primera vez. También aparecen personas con motos o solamente con el casco. Pero este último mes está horrible. Ya da miedo estar caminando por las noches”, indicó una vecina.

“De noche, como a las 10:00 p.m. o 11:00 p.m. [aparecen las motos]. [Asaltan] mayormente en moto. Tenemos niños y da miedo, por eso de la galería nos venimos las 9:00 p.m. u 8:00 p.m.”, fue el testimonio de otra residente.