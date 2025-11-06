Capturan infraganti a hombre cuando extorsionaba a chofer de bus en Surco [VIDEO]

La intervención ocurrió en las inmediaciones del paradero conocido como Bolichera. | Fuente: RPP

Serenos y policías capturaron infraganti a un presunto extorsionador, en el cruce de las avenidas Tomás Marsano y Caminos del Inca, en las inmediaciones del paradero conocido como Bolichera, en el distrito de Surco.

El sospechoso abordó la unidad haciéndose pasar como pasajero, tras lo cual abordó al conductor y comenzó a amenazarlo, exigiéndole dinero. El chofer aprovechó la presencia de policías y serenos en la vía pública, para descender del bus y pedir ayuda.

Inmediatamente, las fuerzas del orden intervinieron al presunto extorsionador, que fue identificado como Billy Romayma, de 32 años.

“Ha abordado dicho vehículo de transporte público y, en el trayecto, empezó a extorsionar al conductor, solicitándole dinero. Le dijo ‘Ya sabes cómo es, tienes que alinearte, tengo que darle cuenta a Chucky, tienes que darme 30 soles’”, dijo a RPP Abdul Miranda, subgerente de Operaciones de Seguridad Ciudadana de Surco.



Detenido tendría antecedentes

El funcionario edil indicó que el hoy detenido tiene antecedentes por un caso del 2017, en el que, portando un arma de fuego, se habría enfrentado a un efectivo policial.

El Ministerio Público ha dispuesto ya las primeras diligencias en este presunto caso de extorsión.

El sospechoso ha sido trasladado a la sede del Departamento de Investigación Criminal de Santiago de Surco, para continuar con el proceso.



Esta detención se suma a otras realizadas en el marco del estado de emergencia. En la provincia constitucional del Callao, agentes de la Policía Nacional capturaron a tres presuntos integrantes de ‘Los Murci de Ventanilla’, banda criminal vinculada a diversos delitos, como extorsión, sicariato y tenencia ilegal de armas de fuego.

En tanto, en el distrito de Ate, se capturó de Franklin Arango, alias ‘Loco Frank’, sindicado de ser brazo armado y logístico de la peligrosa banda ‘Los Faites del Este’.