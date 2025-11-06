Agente de seguridad resultó herido en ataque armado contra obra de construcción en San Juan de Lurigancho

El ataque ocurrió en una obra que se realiza en el colegio Francisco Bolognesi, en la zona de Huáscar. | Fuente: RPP

Un agente de seguridad particular resultó herido en un ataque armado perpetrado este jueves contra una obra de construcción en el colegio Francisco Bolognesi, en la zona de Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Según testigos consultados por RPP, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y realizaron disparos contra la fachada de la obra, tras lo cual salieron agentes de seguridad privada, que repelieron el ataque.

“Sí, una moto vino, disparó al aire, después han disparado contra la puerta (de la obra). Como tienen seguridad privada, han comenzado a responder los de seguridad”, refirió un joven.

En el enfrentamiento, uno de los agentes de seguridad resultó herido, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Lurigancho, donde fue estabilizado.

En tanto, los atacantes fueron vistos huyendo hacia la zona de Villa Hermosa, detallaron los testigos.



Ataque en investigación

Agentes de la Comisaría PNP Santa Elizabeth acudieron al lugar y comenzaron con las investigaciones. De hecho, en las inmediaciones, aún se aprecian los círculos con tiza dibujados por los peritos alrededor de los casquillos de bala.

Fuentes policiales identificaron al agente herido como Víctor Balbín Araujo, de 35 años, quien sufrió un impacto de bala en la pierna derecha.

Debido a la modalidad del ataque, todo apunta a que está relacionado a extorsiones contra los encargados de la obra de construcción.

Los vecinos se han mostrado muy preocupados, ya que el atentado ocurrió en pleno estado de emergencia, durante el que -en teoría- no está permitido el desplazamiento de dos personas a bordo de una motocicleta.

