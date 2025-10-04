Surco: delincuentes armados asaltaron restaurante de comida rápida y se llevaron pertenencias de comensales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las cámaras de seguridad del negocio captaron el momento del asalto. | Fuente: Difusión

Delincuentes armados asaltaron un restaurante de comida rápida de Surco y se llevaron las pertenencias de los comensales.

El violento atraco ocurrió la noche del viernes, 3 de octubre, en el negocio ubicado en la alameda Manuel Pérez de Tudela, en la urbanización Los Próceres, en el citado distrito limeño.

Las cámaras de seguridad del restaurante captaron el momento del atraco. En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se ve a dos sujetos con el rostro cubierto -uno con mascarilla y otro con casco de motociclista- irrumpir en el negocio y, en cuestión de segundos, encañonar a los comensales y quitarles sus celulares y demás objetos de valor.

A estos malvivientes, no les importó que entre los clientes había menores de edad.



El restaurante se ubica en la alameda Manuel Pérez de Tudela. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Versión de la administradora

Un equipo de RPP llegó hasta el lugar del asalto y conversó con la administradora del restaurante, quien indicó que los delincuentes llegaron persiguiendo a un hombre que acababa de retirar dinero de un banco.

“Dos encapuchados atacaron a un cliente, pero parece que lo venían siguiendo. Dijeron ‘Acá está’. El señor creo que había sacado un dinero, una suma bastante grande; y como ya vieron, atacaron a todos los que estaban en mesas”, refirió.

Según la mujer, los delincuentes no se llevaron las ganancias del día, solamente el dinero y pertenencias de sus clientes.

La administradora aseguró que tiene su negocio desde hace más de diez años y es la primera vez que sufre un asalto de esta magnitud.

