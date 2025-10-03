Callao: trabajador que prestaba servicio a la Línea 2 del Metro de Lima fue asesinado afuera de la obra

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una persona fue asesinada a balazos y otra resultó herida frente a un colegio de nivel inicial, ubicado en la cuadra 17 de la avenida Oscar Benavides (ex Colonial), en el distrito de Bellavista, en la provincia constitucional del Callao.

Se trata de un trabajador de construcción que pertenece a una empresa que presta servicios a la Línea 2 del Metro de Lima.

El fallecido fue identificado como Manuel Emilio Molina Benavente y, de acuerdo con información de los serenos de este distrito chalaco, los hechos tuvieron lugar cuando la víctima iba a iniciar su jornada laboral.

El trabajador estaba llegando a bordo de una motocicleta roja, cuando fue interceptado por sujetos que se encontraban en un vehículo similar y le propinaron hasta cinco disparos en diversas partes del cuerpo.

El compañero del fallecido, identificado como Abel Víctor Itabel Zunini Salazar (31), recibió un impacto de bala en la frente y fue trasladado hasta el Hospital Daniel Alcides Carrión.

Manuel Emilio Molina Benavente, quien llevaba trabajando en la obra desde hace un año, deja a dos menores en la orfandad.

Sus parientes señalaron que él no había recibido ningún tipo de amenaza ni estaba siendo extorsionado. Además, precisaron que tampoco tenía problemas con nadie, por lo que se mostraron completamente sorprendidos por esta tragedia.

Al cierre de esta nota, la zona ya estaba cercada por efectivos de la Comisaría de Bellavista, quienes, en presencia del fiscal, se encuentran haciendo las diligencias para proceder con el levantamiento del cadáver.