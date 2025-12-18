Asesinan a regidora de Chicama en evento navideño en La Libertad: se reportan siete heridos, entre ellos 4 menores

El lamentable hecho ocurrió en la localidad de Sausal alrededor de las 5:00 p. m. Entre los heridos, figuran al menos cuatro menores de edad.

Delincuentes armados acabaron con la vida de la regidora Elena Rojas Alcalde en un ataque a balazos ocurrido la tarde del jueves en el centro poblado de Sausal, distrito de Chicama, provincia de Ascope (región de La Libertad).

Durante el evento navideño, en el que la funcionaria repartía juguetes a los niños, varios menores resultaron también heridos en medio del violento ataque.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 5:00 p. m., cuando hombres armados, que se desplazaban en una motocicleta, llegaron al lugar y atacaron a la regidora de Chicama de manera directa.

Según el reporte preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad, al menos siete personas resultaron heridas, entre ellas cuatro menores de edad, cuyas edades oscilan entre los 7 y los 13 años.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) detalló que cinco de los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Trujillo, mientras que los otros dos fueron llevados al Centro Médico Especializado de Casa Grande de EsSalud para recibir atención médica.

La PNP ha iniciado un operativo de captura para dar con los responsables de este crimen, mientras que autoridades locales, incluida la alcaldesa provincial Rosario Cortijo, se desplazaron al lugar para supervisar la situación y brindar apoyo.

El COER de La Libertad expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y condenó enérgicamente el ataque. A través de un comunicado, la entidad manifestó: "Condenamos de manera firme y categórica estos actos criminales que enlutan a nuestra región y atentan contra la convivencia pacífica y la seguridad de la población".

Es importante señalar que Elena Rojas Alcalde ya había sido víctima de un atentado previo. El pasado 12 de diciembre de 2024, un adolescente colocó un artefacto explosivo debajo de su camioneta, estacionada frente a la Municipalidad Distrital de Chicama, durante una sesión oficial.

Este asesinato es el segundo ataque mortal contra una autoridad en La Libertad en lo que va del año. El primero ocurrió en marzo, cuando Eulalio Valverde, teniente alcalde de Chao, fue baleado por sicarios.

