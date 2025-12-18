El Agustino: PNP capturó a rapero sospechoso de integrar banda dedicada a tráfico de drogas y armas

El rapero integraría la banda criminal ‘Los Solis de El Agustino’. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un rapero sospechoso de integrar una banda criminal dedicada a la microcomercialización de droga y al tráfico ilícito de drogas.

El sujeto, identificado como Ray Anthony Gutiérrez Ormeño (27), fue intervenido junto con dos presuntos cómplices, en un operativo policial realizado en la primera cuadra de la avenida Esperanza Osores, en el distrito de El Agustino, al este de la capital.

Los otros detenidos responden a los nombres Miguel Acha Zambrano (25), alias ‘Terri’, y Jesús Eduardo Pacheco Cabrera (26), alias ‘Crudo’, según fuentes policiales consultadas por RPP.

De acuerdo con la PNP, estas personas integrarían la banda criminal ‘Los Solis de El Agustino’.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Detenidos procesados

En un video difundido por la Policía Nacional, Gutiérrez Ormeño reconoce tener antecedentes por otros ilícitos.

Cabe mencionar que ‘Los Solis de El Agustino’ tenían en su poder dos kilos de marihuana, que estaban camuflados en una caja de galletas; así como seis municiones.

Al cierre de este informe, estos sujetos fueron trasladados a la sede del Depincri de El Agustino, para continuar con las diligencias correspondientes.

