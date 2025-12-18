Desbaratan banda criminal 'Los de Macaro' vinculada a la trata de personas y explotación sexual en SMP

Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con personal del Ministerio Público, desbarataron la organización criminal ‘Los de Macaro’, que se dedicaría a la trata de personas y explotación sexual, en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

En un operativo realizado esta madrugada, las autoridades allanaron cinco inmuebles, entre ellos tres hoteles y una casa de apuestas; logrando la detención preliminar de siete presuntos integrantes de la banda.

El Ministerio Público identificó a los detenidos como Franyert Aponte (21), presunto cabecilla conocido con el alias de ‘Macaro’; Víctor Borjas (40); José Peña (31); Carlos Vásquez (28); Francisco Rojas (18); Yaneidys Blanca (26) y Juniaris Martínez (21).

En un comunicado, la Fiscalía sostuvo que los integrantes de esta organización criminal habrían cometido el delito de trata de personas en agravio de ciudadanas extranjeras, “a quienes drogaban para explotarlas sexualmente en los alrededores de la avenida Tomás Valle”.



Explosivos, municiones y drogas en un inmueble

En una de las viviendas allanadas, las autoridades encontraron artefactos explosivos, municiones y drogas, por lo que fue detenida en flagrancia la ciudadana Briandra Borges (27), presunta conviviente del cabecilla de ‘Los de Macaro’.

“Asimismo, se incautó teléfonos, laptops, dispositivos de almacenamiento electrónico, vehículos y otras especies, las cuales serán examinadas durante los siete días que los investigados permanecerán detenidos”, se lee en el comunicado del Ministerio Público.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional resaltó el operativo realizado para desbaratar esta organización criminal, “que se dedicaría a la trata de personas y explotación sexual, en el distrito de San Martín de Porres”.

“Durante la intervención se capturó a siete presuntos integrantes y se realizó una detención en flagrancia. Asimismo, se incautaron armas, municiones, dinero en efectivo, celulares y otros elementos vinculados a la investigación. Además, se decomisó droga”, resaltó la PNP.



#EstadoDeEmergencia 🚨 | En el marco de la política del Estado 50/50, agentes de la @DirincriPNP, a través de la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, desarticularon a la banda criminal 𝐋𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐤𝐚𝐫𝐨, que se dedicaría a la trata de… pic.twitter.com/n4szSsPqPp — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) December 18, 2025