Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Desbaratan banda criminal 'Los de Macaro' vinculada a la trata de personas y explotación sexual en SMP

En el operativo, se intervino a siete presuntos integrantes de la banda.
En el operativo, se intervino a siete presuntos integrantes de la banda. | Fuente: Ministerio Público
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La PNP detuvo a siete presuntos integrantes de le organización, entre ellos su cabecilla. En el operativo se allanaron cinco inmuebles, entre ellos tres hoteles.

Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con personal del Ministerio Público, desbarataron la organización criminal ‘Los de Macaro’, que se dedicaría a la trata de personas y explotación sexual, en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

En un operativo realizado esta madrugada, las autoridades allanaron cinco inmuebles, entre ellos tres hoteles y una casa de apuestas; logrando la detención preliminar de siete presuntos integrantes de la banda.

El Ministerio Público identificó a los detenidos como Franyert Aponte (21), presunto cabecilla conocido con el alias de ‘Macaro’; Víctor Borjas (40); José Peña (31); Carlos Vásquez (28); Francisco Rojas (18); Yaneidys Blanca (26) y Juniaris Martínez (21).

En un comunicado, la Fiscalía sostuvo que los integrantes de esta organización criminal habrían cometido el delito de trata de personas en agravio de ciudadanas extranjeras, “a quienes drogaban para explotarlas sexualmente en los alrededores de la avenida Tomás Valle”.

Explosivos, municiones y drogas en un inmueble

En una de las viviendas allanadas, las autoridades encontraron artefactos explosivos, municiones y drogas, por lo que fue detenida en flagrancia la ciudadana Briandra Borges (27), presunta conviviente del cabecilla de ‘Los de Macaro’.

“Asimismo, se incautó teléfonos, laptops, dispositivos de almacenamiento electrónico, vehículos y otras especies, las cuales serán examinadas durante los siete días que los investigados permanecerán detenidos”, se lee en el comunicado del Ministerio Público.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional resaltó el operativo realizado para desbaratar esta organización criminal, “que se dedicaría a la trata de personas y explotación sexual, en el distrito de San Martín de Porres”.

“Durante la intervención se capturó a siete presuntos integrantes y se realizó una detención en flagrancia. Asimismo, se incautaron armas, municiones, dinero en efectivo, celulares y otros elementos vinculados a la investigación. Además, se decomisó droga”, resaltó la PNP.

Te recomendamos
Informes RPP

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Ministerio Público Inseguridad ciudadana Policía Nacional Trata de personas SMP San Martín de Porres

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA