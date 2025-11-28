Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Un hombre fue asesinado a balazos en Villa El Salvador

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La víctima mortal fue interceptada por dos sujetos armados, cuando estaba estacionando su automóvil. Las investigaciones apuntan a un presunto ajuste de cuentas.

Policiales
00:00 · 00:47
El crimen ocurrió en la avenida Arriba Perú.
El crimen ocurrió en la avenida Arriba Perú. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Un nuevo crimen tiñe de sangre las calles de Lima. Esta vez, un hombre fue asesinado a balazos en plena vía pública, cerca de un complejo deportivo de la avenida Arriba Perú, en el distrito de Villa El Salvador (VES), al sur de la capital.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que, minutos antes del ataque, el hombre había dejado a unos amigos y estaba estacionando su camioneta.

En ese momento, aparecieron dos sujetos armados, que lo abordaron y le dispararon múltiples veces.

Gravemente herido, el hombre fue trasladado al Hospital de Emergencias Villa El Salvador, pero perdió la vida en el trayecto. 

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para facilitar el trabajo de los peritos.

Fuentes de la investigación identificaron al hombre como Jean Pierre Benaute Domínguez, de 27 años.

Debido a la modalidad del ataque, se presume que se trata de un presunto ajuste de cuentas, pero esto deberá ser determinado en el proceso.

Se conoció que la víctima mortal estaba acompañada de su pareja al momento del ataque armado. 

Te recomendamos

Informes RPP

Viviendas de interés social en Lima

Las “Viviendas de Interés Social” están bajo la lupa, luego de que la Contraloría identificara irregularidades en algunos de estos proyectos como la construcción de edificios más altos de lo permitido o la falta de documentos técnicos. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
VES Villa El Salvador Inseguridad ciudadana Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA