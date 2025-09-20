Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Desbaratan peligrosa banda ‘Los Malditos de la I’, vinculada a sicariato y microcomercialización en el Callao

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

En el operativo, agentes policiales capturaron a tres presuntos miembros de la organización, entre ellos una ciudadana venezolana.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:12
Callao
El operativo se realizó en la provincia constitucional del Callao. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional capturaron a tres presuntos integrantes de la banda ‘Los Malditos de la I’, vinculada a casos de sicariato y a microcomercialización de droga en el Callao.

En un operativo realizado en el distrito chalaco de Mi Perú, los agentes -junto con representantes del Ministerio Público- allanaron un inmueble de cuatro pisos, que funcionaba como centro de acopio y venta de droga. 

En el lugar, se detuvo a tres personas, presuntos miembros de la organización. Los intervenidos fueron identificados por la Policía Nacional como Vladimir Mendoza Gutiérrez, alias ‘El Vladi’; Janet Judith Mendoza Gutiérrez, alias ‘Janet’; y Ángela Gómez Guillén, alias ‘La Chama’, ciudadana de nacionalidad venezolana.

Armas y droga en poder de los intervenidos

Durante el allanamiento, se encontró una pistola, un revólver, 14 municiones, cinco teléfonos celulares, una caserina, una balanza, pasta básica de cocaína, cuatro depósitos de cerámica que contenían droga en polvo y más de 4 000 soles en efectivo, presuntamente producto de la venta de estas drogas

Los intervenidos ya fueron puestos a disposición de la sede policial, para las diligencias de ley.

Los operativos policiales y fiscales están realizando golpes al crimen organizado. Ayer, viernes, se realizó un megaoperativo en distintos inmuebles de Lima, que permitieron la detención de presuntos integrantes de la peligrosa banda ‘Los injertos del Rímac’, dedicaba a extorsionar a colectiveros informales en el Rímac, Cercado de Lima y Miraflores, además de comerciantes y gremios de construcción civil.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Callao Inseguridad ciudadana Policía Nacional

Más sobre Callao

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA