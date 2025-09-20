Desbaratan peligrosa banda ‘Los Malditos de la I’, vinculada a sicariato y microcomercialización en el Callao

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Agentes de la Policía Nacional capturaron a tres presuntos integrantes de la banda ‘Los Malditos de la I’, vinculada a casos de sicariato y a microcomercialización de droga en el Callao.

En un operativo realizado en el distrito chalaco de Mi Perú, los agentes -junto con representantes del Ministerio Público- allanaron un inmueble de cuatro pisos, que funcionaba como centro de acopio y venta de droga.

En el lugar, se detuvo a tres personas, presuntos miembros de la organización. Los intervenidos fueron identificados por la Policía Nacional como Vladimir Mendoza Gutiérrez, alias ‘El Vladi’; Janet Judith Mendoza Gutiérrez, alias ‘Janet’; y Ángela Gómez Guillén, alias ‘La Chama’, ciudadana de nacionalidad venezolana.



#Callao 🚔 | Agentes del Depincri Ventanilla capturaron a tres presuntos integrantes de la banda criminal Los Malditos de la I.

Armas y droga en poder de los intervenidos

Durante el allanamiento, se encontró una pistola, un revólver, 14 municiones, cinco teléfonos celulares, una caserina, una balanza, pasta básica de cocaína, cuatro depósitos de cerámica que contenían droga en polvo y más de 4 000 soles en efectivo, presuntamente producto de la venta de estas drogas.

Los intervenidos ya fueron puestos a disposición de la sede policial, para las diligencias de ley.

Los operativos policiales y fiscales están realizando golpes al crimen organizado. Ayer, viernes, se realizó un megaoperativo en distintos inmuebles de Lima, que permitieron la detención de presuntos integrantes de la peligrosa banda ‘Los injertos del Rímac’, dedicaba a extorsionar a colectiveros informales en el Rímac, Cercado de Lima y Miraflores, además de comerciantes y gremios de construcción civil.

