Desmantelan laboratorio clandestino de droga sintética en casa de Surco

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección Antidrogas, intervino un inmueble ubicado de la calle Del Arco Iris, en el distrito limeño de Surco, por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

Según las investigaciones, el lugar funcionaba como un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas que posteriormente eran comercializadas en la capital. También se encontró gran cantidad dos tipos de marihuana.

De acuerdo con información policial, la intervención se realizó gracias a un trabajo de inteligencia, ya que se detectó el ingreso y salida frecuente de personas con bolsas negras, que presuntamente contenían drogas.

En el interior, fueron detenidas siete personas y se incautó una motocicleta, una prensadora, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los detenidos y lo incautado fueron puestos a disposición por las autoridades para continuar con las investigaciones.

