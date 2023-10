"Nos han dejado al abandono": peruanos varados en Israel piden ser repatriados tras suspensión de vuelos

Daniel Raygada, un ciudadano peruano que se encuentra en Israel, denunció a RPP que el Consulado peruano "ha dejado al abandono" a un grupo de peruanos que se encuentran varados en ese país tras la cancelación de vuelos internacionales por el ataque del grupo islamista Hamás.



"A nosotros nos han dejado al abandono en Europa. No se ha presentado aquí en el counter del aeropuerto de Tel Aviv. Ya son dos días continuos que están postergando los vuelos. Nos han dicho que no habrían vuelos hasta el día 13 (de octubre) como mínimo. Ellos pueden abrir sus vuelos el día que se les antoje", dijo el compartriota sobre la difícil situación que viven.



Daniel Raygada afirmó que el embajador peruano en Israel, Manuel Cacho-Sousa, les dijo que traten de salir del país por sus propios medios. Por lo que pidió que los ayuden y los saquen de la zona de coflicto.



"Hablando con el consulado peruano nos han dicho que tratemos de salir de aquí como sea, por nuestros propios medios.[...] Eso lo dijo el señor Manuel Cacho-Sousa por teléfono, por WhatsApp", afirmó.



Ante la desesperación, Raygada contó que hay grupos de peruanos que están huyendo de Israel por su cuenta poniendo en peligro sus vidas.

"Los peruanos se están yendo por su propia cuenta, tomando taxis y saliendo a la frontera corriendo un riesgo", advirtió.

Asegura que son 250 peruanos varados en Israel



Raygada aseguro que son 250 peruanos varados en Israel tras la suspensión de vuelos internacionales de varias aerolineas comerciales tras los ataques de Hamás. Según explicó, son 73 personas varadas en un hotel y hay otro grupo de 177 peruanos en otro lugar esperando por ayuda.



"En este hotel solo hay 73 personas y hay otro grupo de peruanos de 177, en total somo aquí somos 250 peruanos. Las líneas aéreas de Europa que van a Lima han cancelado los vuelos. No hay vuelos para salir. El problema es que no hay quién nos atienda. No dan información", afirmó.



Embajador peruana niega acusación

El embajador peruano en Israel, Manuel Cacho-Sousa, negó que él haya dicho a los peruanos varados en Israel que salgan de ese pais por sus propios medios. Asimismo, indicó que están trabajando para ayudar a la comunidad peruana que está en la zona del conflicto.



"Yo he ningún momento he dicho eso y sería incapaz de decir eso. Estoy dedicado a solucionar los problemas de la comunidad peruana en Israel. Me parece una falta de respeto citar mi nombre cuando yo no he dicho eso", afirmó el diplomático.