Actualidad Familiares descartan repatriación de soldado peruano-israelí fallecido tras ataque de Hamás

Los familiares de Brando David Flores García, el soldado peruano-israelí que falleció durante el ataque de Hamás a Israel, descartaron repatriar al Perú los restos del joven. Así lo informó esta tarde su hermana, Luz Mirella Flores García.

En el programa La Rotativa del Aire de RPP, Flores García dijo que su hermano, quien tenía dos años de servicio y estaba próximo a retirarse en abril del 2024, será enterrado con todos los honores, como miembro del Ejército Israelí.

“No hemos recibido ningún apoyo [del Perú] ni necesitamos ningún apoyo, porque no vamos a repatriar el cuerpo […]. Tenemos todo el apoyo del Gobierno y el Ejército Israelí. Tenemos mucho apoyo, todas las condiciones no están dando”, declaró.

Peruano estaba en una base durante ataque de Hamás

Luz Mirella contó que el sábado 7 de octubre, fecha de la incursión de Hamás por tierra, aire y mar en territorio israelí, Brando David se encontraba en la base de Kissufim -cerca de la Franja de Gaza- cuando vio cómo los milicianos de la agrupación terrorista palestina se acercaban a su puesto de guardia.

“Lo último que se de él, es lo que manda un mensaje, a las 07:15 a.m. del sábado, que me ama mucho y que los terroristas estaban en la base. Ese ha sido su último mensaje que él me envía a esa hora. De ahí no volvimos a saber de él”, lamentó.

Agregó que, después del entierro, el Ejército Israelí informará a la familia las condiciones en las que fue encontrado el militar peruano-israelí.

“Acá hay un protocolo a seguir. […] Después de ocho días nos tienen que informar cómo ha sido en qué circunstancias ha sido la forma de su muerte”, apuntó.

Brando García, según contó su hermana, tenía planeado estudiar una carrera universitaria, tras su salida del Ejército de Israel.

“Era una persona muy buena, muy respetuosa. Muy cariñoso con todos, con mis hijos, con mis papas. Mis padres eran todo para él”, puntualizó.