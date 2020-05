Gamarra amaneció con fuerte contingente policial y militar tras caos de ayer

Así luce el emporio comercial de Gamarra esta mañana. | Fuente: RPP / Hellen Meniz

El emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, amaneció este martes resguardado por un fuerte contingente policial y militar, para no permitir el ingreso de ambulantes y mantener el orden en la zona.

Tal como lo anunció en RPP Noticias el ministro de Defensa, Walter Martos, la zona comercial está siendo resguardada en todos sus ingresos, a fin de evitar escenas como las vistas ayer, con ambulantes tomando la vía pública y aglomeraciones de gente.

Un equipo de RPP Noticias realizó un recorrido y comprobó que los policías y militares han cerrado el tránsito vehicular y peatonal en todos los accesos a la zona comercial, siendo muy estrictos en la identificación de las personas que pasan por el lugar.

Además, hay presencia de tanquetas y otros vehículos oficiales, cerrando el paso de cualquier vehículo que intente ingresar a Gamarra.

Estas medidas se tomaron debido al caos registrado en la víspera en la zona comercial, con decenas de ambulantes que literalmente tomaron las calles de Gamarra ofreciendo sus productos en el primer día de reactivación de algunas actividades económicas.

El ministro de Defensa, Walter Martos, anunció anoche en RPP Noticias la intervención del emporio comercial de Gamarra, tras comprobar la caótica situación vivida en la víspera. “Vamos a recuperar el principio de autoridad en cualquier lugar y momento. Mañana (hoy) vamos a estar en Gamarra”, sostuvo.

Asimismo, indicó que van a coordinar con los vendedores ambulantes, para empadronarlos.

El caótico panorama visto en Gamarra llevó al alcalde de La Victoria, George Forsyth, a realizar una invocación a la ciudadanía para que no acuda al emporio comercial, debido al riesgo de contagio del nuevo coronavirus.

“Acá (en Gamarra) la gente cree que no hay pasado nada, que no importa nada... Tienen que entender, yo no soy tu papá para decirles que esto es grave”, señaló el burgomaestre.



Los militares realizan estrictos controles para evitar el ingreso de ambulantes. | Fuente: RPP / Hellen Meniz

La presencia policial y militar busca evitar escenas como las vistas ayer. | Fuente: RPP / Hellen Meniz