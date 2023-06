General PNP sobre secuestro frustrado en Los Olivos: "Se realizó un plan cerco bien diseñado táctica y estratégicamente"

Seguridad El 60% de las denuncias está en Lima, un 30% en Trujillo y luego en Áncash

El 60% de las denuncias está en Lima, un 30% en Trujillo y luego en Áncash. | Fuente: RPP

El director nacional de Investigación Criminal, general PNP Óscar Arriola, se refirió al secuestro frustrado de una mujer en el distrito de Los Olivos e indicó que el procedimiento de la Policía fue correcto, pues se realizó un plan cerco bien diseñado. Además, precisó que no se trató de un intento de secuestro, ya que la acción ya se había ejecutado.

"El monitoreo, la inteligencia enlazada, la comunicación al 105 y la respuesta rápida en el control de las rutas de la Policía. Este es un plan cerco, bien diseñado, elaborado estratégica como tácticamente. Y estos son los resultados cuando la información es oportuna", dijo en Ampliación de Noticias.

"Ya no es un intento de secuestro, ya está consumado porque ya privaron de la libertad a una persona", agregó.

El 60% de las denuncias está en Lima, un 30% en Trujillo y luego en Áncash. | Fuente: RPP

Campaña 'Yo no caigo en la extorsión y yo denuncio'

Por otro lado, Arriola comentó la campaña impulsada por el Ministerio del Interior, 'Yo no caigo en la extorsión y yo denuncio' y aseguró que denunciar es una pieza fundamental para el accionar de la Policía.

"El día de ayer a las 7 a. m. el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, y el comandante general, Jorge Angulo, y los encargados de todo este sistema de luchar contra la criminalidad organizada han lanzado una campaña: ´Yo no caigo en la extorsión y yo denuncio´, que consiste en transmitir a la ciudadanía en pleno que ante la primera llamada exotrsiva, inmediatamente tienen que denunciar, porque nos permite actuar", aseveró.

'Chalequeo'

Finalmente, explicó una de las modalidades de extorsión más conocidas llamada 'chalequeo' y dio a conocer cuáles son los lugares donde se ha registrado el mayor número de estos actos delictivos.

"El chalequeo es una modalidad por la cual hemos puesto tras las rejas a muchos secuestradores y lo confesado calza con lo que cuentan las víctimas. Consiste en hacer una llamada indicando que soy del Tren de Aragua y he sido contratados para eliminarlo a usted, y en este afán de fijar el lugar donde lo voy a ultimar me he dado cuenta que usted es una buena persona. Me están pagando 10 mil soles para quitarle la vida y como ahora yo descubro que usted es bueno, no le voy a decir quién me ha contratado, pero váyame pagando 2 mil soles para no matarlo y brindarle seguridad", mencionó.

"Por eso es importante efectuar las denuncias inmediatas, oportunas, para nosotros tener acceso a los números telefónicos, a las fuentes y actuar eficazmente", añadió.

"El registro de las denuncias a nivel nacional nos arrojan que un 60% está en Lima, un 30% en Trujillo, de ahí viene Áncash como tercero. Dentro de los distritos tenemos a San Juan de Lurigancho, Ate, Los Olivos, como zonas que registran más denuncias por secuestros", culminó.