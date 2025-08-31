Denuncias por delitos de extorsión se incrementaron casi 10 veces en solo 4 años, según cifras de la Fiscalía

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último viernes, la vida de Freny Genaro Ramos Santos, un estudiante universitario de 28 años que laboraba como mototaxista en el distrito de Puente Piedra, se apagó abruptamente tras ser acribillado por quien habría sido su propio pasajero. Según sus compañeros de trabajo, tres días antes, la empresa local en la que laboraba había recibido una carta extorsiva.

Dos días antes del crimen, en el Callao, cinco miembros de una familia, entre ellos dos adolescentes y una adulta mayor de 82 años, resultaron heridos luego de que desconocidos los emboscaran en la puerta de su casa y los atacaran a balazos. Aunque las víctimas resultaron con heridas leves, el terror se ha apoderado de ellos y de sus vecinos en el asentamiento humano Ciudadela Chalaca.

Estos son apenas dos casos ocurridos en los últimos días de lo que sería el feroz accionar de extorsionadores y sicarios, que van imponiendo el terror en un país que se siente vulnerable. Según una encuesta de Datum de abril pasado, el 80 % de la ciudadanía considera que el Gobierno no tiene una estrategia para garantizar la seguridad ciudadana.

¿Cuál es la dimensión real de este problema de criminalidad que parece ir creciendo día a día de manera incontenible? El Ministerio Público ha publicado un reporte estadístico de las cifras de delitos denunciados según distrito fiscal y tipo de delito, desde el 2020 hasta julio de este año. Esto es lo que revelan los números.

Denuncias por delitos de extorsión se incrementaron casi 10 veces y las de sicariato aumentaron en más de 300%

El panorama no es alentador. Las cifras de la Fiscalía señalan que, en el 2020, se denunciaron 2 305 delitos de extorsión a nivel nacional, con una media de 192 denuncias mensuales. Cabe resaltar que durante ese año vivimos un confinamiento social obligatorio debido a la pandemia COVID-19, por lo que, entre abril y julio, la cantidad decreció drásticamente. Sin embargo, diciembre cerró con 305 incidencias.

El 2021, la cantidad total de denuncias fue de 4 119, con una media de 343 casos al mes; al año siguiente aumentó en más del 100 %, con un total de 11 642. Para el 2023, esa cifra casi se duplicó, siendo un total de 21 247 incidencias. En el 2024, la cantidad de denuncias llegó a 21 746. Es decir, en solo 4 años, los casos denunciados de extorsión se incrementaron casi 10 veces y los números continúan al alza.

Hasta julio de este año, el Ministerio Público ya ha registrado 16 461 denuncias por este delito, con una media de 2 352 al mes. La Libertad y Lima Metropolitana son las jurisdicciones más afectadas.

En lo que respecta al sicariato, el aumento de las denuncias también es abrumador. En 2020, el Ministerio Público registró 39 incidencias, en pleno año de confinamiento social obligatorio. Al año siguiente, la cifra fue de 58, con una media de 5 denuncias al mes.

En el 2022, con las actividades sociales casi completamente normalizadas, la cantidad anual casi se duplicó con 100 denuncias; para el 2023, la cifra llegó a 121. En el 2024, la Fiscalía registró 185 denuncias de sicariato.

Además, el Ministerio Público indica que los primeros 7 meses de este 2025, ya acumulan un total de 110 denuncias por ese delito, con una media mensual de 16 incidencias. Nuevamente, Lima Metropolitana y La Libertad son las áreas más afectadas.

Por otro lado, la incidencia criminal de delitos de homicidio simple; homicidio calificado; homicidio calificado por la condición de la víctima, el cual se refiere a asesinato de funcionarios públicos, tales como efectivos policiales; y parricidio también está en aumento.

En 2020, la sumatoria de denuncias por estos delitos fue de 6 367, con una media mensual de 531; al año siguiente, la cifra fue de 8 200. Para el 2022, hubo un acumulado de 11 150; y el 2023 hubo un total de 12 676. El 2024, cerró con 13 476 denuncias, con una media de 1 123 al mes. Hasta julio de este año, ya se registran 8 227 casos.

Denuncias por delitos cometidos por funcionarios públicos también va al alza

El incremento de la incidencia delictiva en las calles parece ir a la par con el aumento de las denuncias por delitos cometidos por funcionarios públicos contra la administración del Estado, lo cual incluye abuso de autoridad; omisión; rehusamiento o demora de actos funcionales; denegación o deficiente apoyo policial; abandono de cargo; concusión; colusión simple y agravada; patrocinio ilegal; peculado doloso y culposo; malversación de fondos; cohecho; negociación incompatible; tráfico de influencias; enriquecimiento ilícito; entre otros.

Las cifras de la Fiscalía señalan que, en el 2020, se registró un total de 17 039 denuncias por los referidos delitos cometidos por funcionarios públicos, con una media mensual de 1 420. Al año siguiente, la cifra fue de 24 830; y para el 2022 tuvo un ligero decrecimiento con 24 796.

No obstante, en 2023, la cantidad de denuncias superó a la de años anteriores, con 29 972; y el año 2024, la cifra fue de 32 255, con una media mensual de 2 688.

Este año, al término del mes de julio, la cantidad de denuncias por este tipo delictivo ya es de 19 821, con una media de 2 832 casos mensuales.

