Sergio Tarache en Lima: confeso feminicida pasa los controles de ley para enfrentar a la justicia

Sergio Tarache deberá cumplir nueve meses de prisión preventiva | Fuente: Andina

El confeso feminicida Sergio Tarache ya se encuentra en Lima para pasar las inspecciones de ley. Luego de estar en la sede de requisitorias en San Juan de Lurigancho debe ser trasladado a la sede del Poder Judicial en el jirón Raimondi para pasar el control de identidad a las 8.00 a. m.

Desde la mañana de ayer Tarache viajó en compañía de 11 efectivos policiales a fin de participar en las actividades propias de la extradición en la Dirección de Asuntos Internacionales y la Dirección de Aviación Policial.

En un primer momento, el confeso feminicida partició desde la Base Área de Antinarcóticos en Colombia hacia la ciudad de Leticia. Posteriormente, fue trasladado al aeropuerto de Tarapoto para, finalmente, pasar por el registro de control coordinado entre la Interpol y la PNP.

Acto seguido, fue a pasar el reconocimiento médico legal y fue trasladado a la Dirección de Aviación Policial, en el Callao. Fue en este lugar donde se le presentó ante la prensa en compañía del comandante general de la PNP, Víctor Zanabria.

Madre se Katherine Gómez pidió cadena perpetua para feminicida

Como se recuerda, Sergio Tarache es procesado por el feminicidio de Katherine Gómez, ocurrido el pasado 18 de marzo del 2023. Al respecto, Cynthia Machare, madre de la víctima, indicó que con la extradición se culmina "el primer capítulo" de un largo camino para lograr que se le condene con cadena perpetua.

"Me siento muy tranquila, de ver que mi insistencia, mi perseverancia, tiene frutos. Colombia me respaldó, me apoyó, me cumplió. Hoy se culmina el primer capítulo, se abre otro que es una nueva lucha porque le den la condena máxima, que es la cadena perpetua", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.