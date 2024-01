Mamá de Katherine Gómez sobre Sergio Tarache durante juicio en Lima: "Solo le haría una pregunta"

Policiales / Crímenes Sergio Tarache llegaría hoy a Lima, procedente de Colombia

Sergio Tarache, feminicida confeso de Katherine Gómez, llegará este martes a Lima procedente de Colombia, tras un proceso de extradición que inició con el fallo judicial del 13 de abril del año pasado y dispuso nueve meses de prisión preventiva en su contra.

Esta mañana, la Policía Nacional informó que el investigado partió de la Base Área de Antinarcóticos de la Policía de Colombia con destino a la ciudad de Leticia, desde donde arribaría en las próximas horas a la capital peruana.

Tarache Parra es imputado por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio agravado contra su expareja sentimental, a quien prendió fuego en plena vía pública, el 18 de marzo del año pasado.

Su llegada a Lima, tras casi un año de los hechos, es esperada por la familia de la víctima, en especial por Cynthia Machare, madre de Katherine Gómez, quien indicó a RPP que con la extradición se cierra una primera etapa en su búsqueda de justicia.

"Quisiera tenerlo en frente para hacerle una pregunta"

Cynthia Machare señaló que con la extradición del asesino de su hija cumple con la promesa que le hizo a la memoria de su primogénita y a su familia: luchar por justicia hasta el final.

"Me siento muy tranquila, de ver que mi insistencia, mi perseverancia, tiene frutos. Colombia me respaldó, me apoyó, me cumplió. Hoy se culmina el primer capítulo, se abre otro que es una nueva lucha porque le den la condena máxima, que es la cadena perpetua", indicó en Ampliación de Noticias.

"Me siento muy ansiosa, esperé mucho tiempo por este día. También muy triste porque, a pesar de todo lo que he hecho, nada me va a devolver a mi hija; pero poco a poco se va haciendo justicia. Esa es mi única fortaleza, lo único que me mantiene de pie", añadió.

Consultada sobre la posibilidad de encarar a Sergio Tarache en el juicio, Machare dijo que siempre ha tratado de mantenerse al margen de esa eventualidad; pero en caso se dé le haría una sola pregunta.

"No me sentía capaz de enfrentarlo; pero, la verdad, quisiera tenerlo al frente y solamente hacerle una pregunta -aunque sé que no me la va a responder nunca, porque no hay justificación para lo que hizo- y es: ¿por qué le causó tanto daño a mi hija?, ¿por qué la lastimó de esa manera? Es una pregunta que nunca me va a responder, pero siempre va a estar en su mente", aseveró.

La madre de Katherine Gómez consideró que tarde o temprano, en medio de la cadena perpetua, el asesino de su hija podrá responderse esa pregunta.

"Él va a tener que vivir con eso. Somos seres humanos y tarde o temprano va a llegar el remordimiento, la culpa. Encerrado en una cárcel, poco a poco va a tener que tomar conciencia de lo que hizo", señaló.

"Él va a vivir toda su vida en una cárcel, ese es mi fin, para eso estoy luchando; porque nadie me va a devolver la tranquilidad que sentía cuando estaba mi hija, nadie me va a devolver la paz, la sonrisa de mi hija; no pude ni despedirme de mi hija, no pude abrazarla, no pude besarla porque su cuerpo estaba muy lastimado", añadió.

"Ella siempre me apoyaba, era mi brazo derecho"

Cynthia Machare señaló que su búsqueda de justicia va a la par con el recuerdo constante de su hija, quien era su brazo derecho en las actividades para mantener a su hogar.

"Yo trabajaba vendiendo menú, y mi hija se encargaba de sus hermanos. Ella siempre me apoyaba con ellos. Mi hijo tiene 14 años y el otro 8 (...) Me ayudaba a repartir mis productos. Ya no está y es un poco más difícil", sostuvo.

Asimismo, indicó que debe realizar múltiples actividades en su día para evitar el dolor de la ausencia de su hija mayor.

"Trato en lo posible de mantenerme activa todo el día, distraída, salgo a caminar. Mi vida ha cambiado demasiado, es un vacío que se siente en casa, no está su sonrisa, no está su bulla, no está su empatía", aseveró.

Además, sostuvo que el Ministerio de la Mujer (MIMP) ha cumplido con el apoyo psicológico y psiquiátrico para ella y su familia. Finalmente, dijo confiar en que la justicia peruana no la defraudará en su búsqueda de una cadena perpetua para el asesino de su hija.

"Hasta ahora el MIMP ha cumplido con nosotros, nos ha dado el apoyo psicológico para mis hijos, para mi esposo, para mí. Muy aparte de la terapia psiquiátrica, porque es difícil conciliar el sueño con tanto dolor (…) Me mantengo fuerte por mis hijos que son mi fortaleza, mi esposo también. Tengo que salir adelante por ellos, porque si yo me quiebro, me derrumbo, no quiero que ellos se sientan mal por mí", remarcó.

"Yo confío en mi país, en que me van a cumplir, que se le va a dar una condena ejemplar para que quede como ejemplo que la justicia existe, luchando pero existe", puntualizó.