'Chito' Vera vs Zahabi: ¿A qué hora inicia y dónde ver en vivo la pelea del ecuatoriano en el UFC Vancouver?

Conoce los detalles del UFC Fight Night en Vancouver que tendrá la pelea del ecuatoriano “Chito” Vera y el canadiense Zahabi dentro de la cartelera estelar.
Una nueva edición del UFC Fight Night tendrá lugar este sábado en Vancouver, el cual tendrá como pelear estelar el De Ridder vs Allen. Sin embargo, uno de los combates que llama más la atención es el que protagonizar Marlon “Chito” Vera ante el canadiense Aimann Zahabi. ¿A qué hora, cartelera y dónde ver en vivo el evento? Conoce los detalles con RPP.pe.
¿Cuándo y dónde pelean "Chito" Vera vs Zahabi en el UFC Vancouver?
El UFC Fight Night se realizará este sábado 18 de octubre en el Rogers Arena de Vancouver, el cual tiene un aforo para 19,700 asistentes. Las preliminares del evento iniciarán a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana) y la cartelera principal está prevista a comenzar a las 6:00 p.m. Se prevé que la pelea “Chito” Vera vs Aiemann Zahabi no empiece antes de las 7:30 p.m. de Perú y Ecuador
¿A qué hora inicia el UFC Vancouver en vivo en México, Estados Unidos y Canadá?
¿A qué hora inicia el UFC Vancouver en vivo en Sudamérica?
- La cartelera principal del UFC Vancouver con la pelea "Chito" Vera vs Zahabi comenzará a las 6:00 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia.
- La cartelera principal del UFC Vancouver con la pelea "Chito" Vera vs Zahabi comenzará a las 7:00 p.m. en Venezuela y Bolivia
- La cartelera principal del UFC Vancouver con la pelea "Chito" Vera vs Zahabi comenzará a las 8:00 p.m. en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.
Cartelera completa del UFC Vancouver
Cartelera principal del UFC Fight Night de Vancouver
- Reinier de Ridder (PAB) vs. Brendan Allen (USA) - Peso Mediano
- Kevin Holland (USA) vs. Mike Malot (CAN) - Peso Welter
- Marlon Vera (ECU) vs. Aiemann Zahabi (CAN) -Peso Gallo
- Manon fiorot (FRA) vs. Jasmine Jasudavicius (CAN) - Peso Mosca Femenino
- Cody Gibson (USA) vs. Aoriqileng (CHI) - Peso Gallo
- Kyle Nelson (CAN) vs. Matt Frevola (USA) - Peso Ligero
Cartelera Preliminares del UFC Fight Night de Vancouver
- Charles Jourdain (CAN) vs. Davey Grant (ING) - Peso Gallo
- Bruno Silva (BRA) vs. Hyun Sung Park (COR) - Peso Mosca
- Danny Barlow (USA) vs. Djorden Santos (BRA) - Peso Mediano
- Kyle Prepolec (CAN) vs. Drew Dober (USA) - Peso Ligero
- Stephanie Luciano (BRA) vs. Ravena Oliveira (BRA) - Peso Paja Femenino
- Azamat Bekoev (RUS) vs. Yousri Belgaroui (PAB) - Peso Mediano
- Melissa Croden (CAN) vs. Tainara Lisboa (BRA) -Peso Gallo Femenino
¿Dónde ver el UFC Vancouver: Vera vs Zahabi en vivo por TV y streaming?
El evento UFC Vancouver será transmitido en diferentes países del mundo. En Perú podrá verse el evento Fight Night a través de la señal de ESPN+ y también en la plataforma de Disney Plus. En tanto, en México podrá visualizarse a través de Fox Sports las preliminares y el estelar; en Estados Unidos, vía ESPN+ PPV o en UFC Fight Pass.