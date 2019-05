AEW Double or Nothing: El rival de WWE debuta esta noche y esta es su lujosa cartelera

Los fanáticos de la lucha libre tendrán una noche especial. Este sábado 25 de mayo desde el MGM Grand de Las Vegas, All Elite Wrestling, la nueva compañía de lucha libre liderada por Cody Rhodes y Tony Khan, debutará en el circuito profesional al celebrar Double or Nothing, su primer evento en la industria.

AEW ha tomado una conducta anti WWE, la reina absoluta de la escena. Desde el hecho que lo lidere Cody Rhodes, una exestrella de la compañía de Vince McMahon, se notan cambios en el tratamiento de los luchadores y las historias. Se ha afirmado que se dará una mayor predominancia al deporte más que al “drama” (las historias contadas), se brindarán mayores oportunidades a todos los luchadores y se darán mayores beneficios a ellos.

La compañía tiene estrellas mundiales del deporte. Cody Rhodes, The Young Bucks , Chris Jericho (ex WWE), Dustin Rhodes (ex Goldust en WWE), Kenny Omega, PAC (ex Neville en WWE) y más darán el todo por el todo para dejar la compañía en lo más alto de la industria desde un inicio.

Cartelera

La atracción principal de la noche será la lucha central entre Chris Jericho y Kenny Omega. Ambos luchadores ya se enfrentaron a inicios de año en Japón (NJPW) en un duelo que dejó con la boca abierta a miles de fanáticos. El dream match determinará al primer retador por el campeonato mundial de AEW.

El segundo retador saldrá del Casino Battle Royale, la variante del Royal Rumble. Con 20 luchadores en el ring, se buscará al segundo contendiente por la presea principal de la marca. La sorpresa se dará en estos momentos, ya que se ha anunciado que otro exluchador de WWE ingresará para este encuentro.

Asimismo, Cody Rhodes se enfrentará a su hermano Dustin Rhodes en un duelo individual.

Lista completa de combates:

-Christopher Daniels, Frankie Kazarian y Scorpio Sky vs. CIMA, T-Hawk y El Lindaman

-Kenny Omega vs. Chris Jericho -

-Cody vs. Dustin Rhodes

-Por el Campeonato de Parejas AAA: Matt Jackson y Nick Jackson vs. Fénix y Pentagón Jr.

-Dr. Britt Baker vs. Nyla Rose vs. Kylie Rae

-Aja Kong, Emi Sakura y Yuka Sakazaki vs. Hikaru Shida, Riho y Ryo Mizunami Kick Off

-Casino Battle Royale: Sonny Kiss, Brandon Cutler, Ace Romero, Glacier, Brian Pillman Jr., Sunny Daze, MJF, Joey Janela, Dustin Thomas, Billy Gunn, Jimmy Havoc, Michael Nakazawa, Jungle Boy, Isiah Kassidy, Marq Quen, Luchasaurus, Shawn Spears y cuatro luchadores más

Horarios



6 pm – Costa Rica, Guatemala, El Salvador Nicaragua y Honduras

7 pm – Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú

8 pm – Bolivia, Paraguay, Puerto Rico, Venezuela, Chile y República Dominicana,

9 pm – Argentina y Uruguay 2 am– España

¿Dónde ver?

Para poder ver este PPV, tienes las siguientes opciones:

-El App de FITE TV (celulares y televistores) para personas de todo el mundo a 20 dólares

-El App de B/R Live para residentes de EEUU (Puerto Rico) y Canadá.

-Proveedor de cable o televisión satelital como Direct TV o Dish Network a través de PPV.

-ITV Box Office

La narración en inglés estará a cargo del WWE Hall of Fame Jim Ross y, en español, estará el legendario narrador Hugo Savinovich.

El evento tiene una clasificación de +14.

¿Qué esperas de este evento?