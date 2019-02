Todos los miembros de AEW, la compañía de lucha libre que busca competir con WWE

En los últimos años, WWE ha sufrido un bloqueo creativo en sus historias que no han terminado de convencer a sus fanáticos. Esta situación ha sido aprovechada por otras compañías para tener un mejor uso a la lucha libre con la creación de deportistas de élite con habilidades formidables y personajes asombrosos.

Si ya veíamos como el imperio japonés de New Japan Pro Wrestling se erigía como el principal retador, ahora una nueva empresa ha nacido de la mano de un ex WWE. All Elite Wrestling es la compañía que, gracias a The Elite, verá la luz en las próximas semanas.

Bajo el liderato de The Young Bucks, Cody y Brandi Rhodes, además del ahora vicepresidente Kenny Omega, AEW ha ingresado con todo al panorama prometiendo convertir al wrestling en "un verdadero deporte y no como un espectáculo", tal como consideran en WWE.

Y por lo mismo, también tienen grandes añadidos desde la empresa de Vince McMahon. Aunque ya andaba por Japón, será Chris Jericho quien lidere este grupo de luchadores con sus amplios años de experiencia en el ring. Y su primer rival para Double or Nothing, el primer PPV de la compañía, parece ser el considerado mejor luchador del 2018, Kenny Omega, quien recientemente rechazó una millonaria oferta de WWE. Sí, estos luchadores se dan el lujo de rechazar estos contratos.

Asimismo, también la lucha libre mexicana se añadirá a la empresa. La AAA se unirá a AEW y prometen buenos encuentros que esperan convertirse en clásicos. Nadie quiere perderse esta rivalidad.

Revisa la galería y descubre que otro luchadores están en el roster. No lo dudes: AEW dará que hablar. El primer evento de la nueva empresa, llamado “Double or Nothing” será el próximo 25 de mayo en el MGM Grand Arena, en Las Vegas, Nevada.

