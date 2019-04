Jim Ross, legendario narrador de WWE, firma oficialmente con All Elite Wrestling

Cuando el stable (agrupación) All Elite anunció la formación de la compañía de lucha libre All Elite Wrestling (AEW), sabíamos que propondrían una fuerte alternativa ante la hegemonía de la escena de WWE. Por lo tanto, sabíamos que íbamos a ver figuras de la empresa de Vince McMahon en sus filas y la última de ellas es Jim Ross.

Durante su último episodio de su programa The Road To Double or Nothing, Cody Rhodes ha presentado al excomentarista de la época dorada de WWE como miembro oficial de AEW. Su contrato, según relata la nota de prensa (vía Comic Book), es “el más lucrativo en el historial de comentaristas de luchas profesionales”.

Tony Khan, presidente de AEW dijo lo siguiente: “Todos compartimos el objetivo común de hacer de esta la verdadera edad de oro, hacer que este sea el mejor momento para ser un fanático de la lucha profesional. Y, como negocio, también buscamos hacer de esta una nueva edad de oro para los luchadores y nuestros luchadores. Nuestro equipo está encantado de tener a Jim a bordo y no podemos esperar a cambiar las cosas”.

La primera presentación de Ross se llevará a cabo en el primer evento PPV de la compañía llamado Double or Nothing! el 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Estará acompañado de Alex Marvez (excomentarista de fútbol americano) y Excalibur (excomentarista de Pro Wrestling Guerrilla).

Recordemos también que el recordado comentarista en español Hugo Savinovich será parte de la división en nuestro idioma. Puedes consultar el roster completo de AEW -entre los que destacan Chris Jericho y Kenny Omega- en este enlace.

