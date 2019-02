All Elite Wrestling (AEW) ha confirmado de manera oficial la inclusión del popular luchador radicado en Japón, Kenny Omega, a su elenco de estrellas tras semanas de fuertes rumores.

Se anunció la adición de Kenny Omega al presentarse personalmente durante una conferencia realizada en el evento “Double or Nothing” de la AEW, el cual prepara su lanzamiento como primer producto “pague-para-ver” de la empresa este 25 de mayo. Además, Kenny ostentará el puesto de vicepresidente ejecutivo junto al luchador Cody y el dúo de Matt y Nick “The Young Bucks”.

Durante la presentación, la antigua rivalidad de la NJPW entre Kenny Omega y el legendario Chris Jericho fue reavivada tras un ataque sorpresivo de este último.

La NJPW fue el hogar de Kenny desde el 2010 hasta comienzos de este año, casi una década de donde el luchador fue convertido en un popular icono entre los aficionados japoneses.

Se esperaba que Kenny se uniera a las filas de la WWE, lo cual según muchos aficionados podría haber sido contraproducente en su carrera por el rígido control que tiene la empresa sobre los personaje, sin embargo, finalmente se decantó por unirse a la All Elite Wrestling.



Además, mencionó que la oferta presentada por la WWE no pudo competir con la que AEW le presentó, sus palabras fueron las siguientes:



“La oferta de la WWE fue fantástica. (...) Ellos negociaron conmigo de la manera más profesional; pero al final del día, AEW me presentó una oferta que ellos no pudieron vencer. Estoy con mis mejores amigos en la industria y tengo control creativo sobre mi personaje, lo que es muy importante. También siento que es la plataforma para que escuchen mi voz y siempre me han gustado los retos”.

