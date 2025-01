"Voy a ganar el Royal Rumble": John Cena promete ganar la batalla real y convertirse en 17 veces campeón mundial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tal como lo anunció en Money in the Bank 2024, John Cena iniciaría su gira de despedida en el debut de Raw en Netflix, y así fue. Con una camiseta y gorra azul, portando el lema "The Last Time Is Now", el 16 veces campeón mundial hizo su aparición y se dirigió al público, compartiendo lo que le deparará en su último año en la empresa.

"Thank you Cena, thank you Cena, thank you Cena", coreaban los más de 17 000 fanáticos en el Dome de Inglewood. Cena, visiblemente emocionado, agradeció al público y habló sobre la posibilidad de un nuevo reinado como campeón mundial, un título que lo pondría en la cima con 17 campeonatos, superando a la leyenda Ric Flair.

Sin embargo, el mismo Cena fue quien desvaneció las ilusiones de verlo como campeón mundial una vez más, al afirmar: "Seré honesto, no creo que gane mi campeonato número 17". Añadió que solo un milagro podría permitirle conquistar un título mundial nuevamente, como ganar el Royal Rumble y luchar por el campeonato en WrestleMania.

De esta forma, confirmó su presencia en el Royal Rumble de este año, un evento del que está decidido a salir victorioso y obtener una nueva oportunidad para luchar por un campeonato mundial. "Los Ángeles, les debo un agradecimiento, porque por ustedes no voy a ir a Royal Rumble, yo voy a ganar Royal Rumble", declaró con firmeza.

Logros de John Cena en la WWE

Con la mirada fija en el Royal Rumble, John Cena, si logra ganar, se convertiría en el segundo luchador en la historia en ganar la batalla real tres veces, compartiendo este prestigioso logro con la leyenda Stone Cold, quien ostenta este récord desde 2001.

Actualmente, Cena posee una vitrina envidiable llena de logros, pero hay dos metas que todos los fanáticos desean: verlo nuevamente como campeón mundial y conquistar el único título que le falta para lograr el Grand Slam, el Campeonato Intercontinental. Por ahora, esta es la lista de logros que ha alcanzado Cena a lo largo de su carrera en WWE:

WWE Championship: 13 veces (récord)

World Heavyweight Championship: 3 veces

WWE United States Championship: 5 veces

World Tag Team Championship: 2 veces (con Shawn Michaels y Batista)

WWE Tag Team Championship: 2 veces (con David Otunga y The Miz)

Royal Rumble: Ganador en 2008 y 2013

Money in the Bank: Ganador en 2012

Elimination Chamber: Ganador en 2006, 2010, y 2011

La última vez que Cena se coronó campeón fue en 2017, alcanzando su campeonato número 16Fuente: WWE

