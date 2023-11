WWE Crown Jewel 2023: Fecha, horarios y cartelera del evento de lucha libre

Este sábado 4 de noviembre seremos testigo de un nuevo evento de lucha libre desde Arabia Saudita con WWE presentando Crown Jewel 2023.

En esta noche, mañana para nosotros, los mejores luchadores de la compañía traerán un show único en una velada que cada vez es más influyente en las historias y rivalidades de la empresa. ¿Qué luchas veremos?

La cartelera de Crown Jewel 2023

El evento central de la noche va entre Roman Reigns, el campeón indiscutible de WWE, contra una de las estrellas con mayor ascenso en los últimos meses: LA Knight.

Este combate puede sonar predecible, pero el gran apoyo que ha tenido Knight con el público nos puede hacer pensar en alguna sorpresa. ¿Podrá el público saudí ver una fecha histórica?

No será el único campeonato que se defienda, ya que Sett Rollins se enfrentará contra Drew McIntyre por su cinturón peso pesado en un duelo que promete. Por otro lado, Rey Mysterio defenderá su título de EE. UU. ante Logan Paul en otro de los combates que han emocionado a los fanáticos.

Por el lado femenino, el campeonato de SmackDown se defenderá en un fatal de cinco esquinas entre Rhea Ripley (c), Nia Jax, Shayna Baszler, Zoey Stark y Raquel Rodriguez. Por RAW, Iyo Sky luchará contra Bianca Belair con el fin de defender su reinado.

Por los duelos individuales cierran el show Sami Zayn vs. JG McDonagh, John Cena vs. Solo Sikoa y Cody Rhodes vs. Damian Priest.

Horarios del Crown Jewel 2023

México: 11.00 p. m.

Perú: 12.00 p. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.



Paraguay: 1.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 1.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

¿Dónde ver Crown Jewel 2023?

Podrás ver en vivo WWE Crown Jewel 2023 a través de la página web WWE Network pagando la suscripción de 10 dólares mensuales. Asimismo, el canal Star Premium también transmitirá el evento a todas las televisiones de Latinoamérica.

En el resto del mundo, podrás verlo a través de Peacock.