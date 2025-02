WWE Elimination Chamber 2025: conoce la cartelera confirmada, horarios y dónde ver la Cámara de la Eliminación

Sami Zayn vs. Kevin Owens: Desde Ring of Honor hasta NXT y ahora en el main roster, esta rivalidad ha sido constante, pero nunca predecible. Y esta vez no es la excepción. Sin embargo, tras acumular tantas derrotas, Kevin Owens parece el candidato más fuerte para llevarse la victoria, lo que abriría la puerta a un nuevo reto de Sami Zayn y una posible revancha en WrestleMania.